Wie de beklimming van de wereldberoemde Uluru op z'n bucketlist heeft staan, mag zich beginnen haasten. Vanaf 26 oktober is het bestijgen van de toeristische trekpleister in het midden van Australië verboden. Voor de Aboriginals is de wereldberoemde berg immers heilig.

Al jaren hangen er overal borden rond de Uluru met het vriendelijke verzoek" 'Please don't climb'. Maar heel wat toeristen leggen dit verzoek naast zich neer. Het beklimmen van de monoliet was dan ook niet verboden, en was volgens de regels van het Uluru-Tjuta National Park zelfs officieel toegestaan. Maar voor de Aboriginals is de berg heilig en daarom is het betreden van de grond wel degelijk een overtreding van hun traditionele wetten.

Nu hebben de beheerders van het nationale park en de Aboriginal-eigenaren eindelijk overeenstemming bereikt. Vanaf 26 oktober 2019 mag de Uluru niet langer beklommen worden. Deze datum is niet per toeval gekozen. Op 26 oktober 1985 werd het beheer van het park teruggegeven aan de Aboriginals, aan de Anangu. Dat betekende overigens niet dat ze daarmee ook het recht kregen de berg te sluiten voor wandelaars.

De toeristische sector heeft lang geopperd om de Uluru open te houden. 'Maar het zijn niet hun wetten die hier gelden. Het is een extreem belangrijke plaats. Het is geen pretpark zoals Disneyland', zegt Sammy Wilson van de Traditional Owners of Uluru.

De Uluru, misschien beter bekend als Ayers Rock, ligt in het midden van Australië. De monoliet is drie kilometer lang, heeft een omtrek van 9,4 kilometer en is 348 meter hoog.