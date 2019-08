Bekend doejong-kalf sterft door plastic, Thaise sociale media in rouw

Mariam, een jonge Indische zeekoe die een ster was op de Thaise sociale media, is overleden. De oorzaak: een infectie die verergerd werd door plastic afval in haar maag.

Ongeveer zes maanden oud was Mariam toen ze in april gescheiden raakte van haar moeder en op een strand werd aangetroffen. Aangezien doenjongs zeker twee jaar bij hun moeder blijven, zou het diertje ongetwijfeld gestorven zijn als enkele mensen zich er niet over hadden ontfermd. Dierenartsen verzorgden het kalf echter en beelden daarvan gingen al snel viraal op sociale media. De Thai sloten het dier in hun harten en kregen meer aandacht voor de precaire toestand waarin de met uitsterven bedreigde doejongs in zitten. De inspanningen van Thaise dierenvrienden bleken nu tevergeefs. Mariam bezweek afgelopen weekend aan een infectie die veroorzaakt werd door plastic in haar maag. Waar dat vandaan kwam, is niet moeilijk te raden. Naast 250 doejongs, herbergen de wateren van Zuid-Thailand immers ook heuse stortplaatsen. Grote vervuilers De dood van Mariam roert heel wat harten. De Facebook-pagina van het ministerie van Mariene Bronnen stroomt vol berichten. 'Het is alsof ze smeekt om beter voor de doejongs te zorgen en haar soort te redden', zegt Nantarika Chansue, een van de dierenartsen die haar verzorgde. De Zuidoost-Aziatische landen behoren tot de grootste vervuilers van de wereld. Samen zijn China, Indonesië, Thailand, Vietnam en de Filippijnen goed voor de helft van het plastic dat jaarlijks in de oceanen wordt gegooid. Lees ook: We eten elke week een balpen aan plastic