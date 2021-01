In het Wildpark van Han zijn begin deze week in de sneeuw twee diertjes geboren: een oeros en een Przewalskipaardje.

De dierenverzorgers in het Wildpark maakten zich zorgen over de winterse omstandigheden in het park: zouden de kleintjes wel bestand zijn tegen de koude en sneeuw? Maar deze dieren zijn van nature gewend aan winterse temperaturen en de moeders zorgen verder voor een liefdevolle bescherming. Daarom gaat het goed met de twee kleintjes, die zorgen voor een uitbreiding van de kuddes in de groene vallei in het park.

. © Wildpark van Han

Oerossen kwamen in het verleden in grote aantallen voor in heel Europa. De indrukwekkende roodbruine koeien met grote hoorns en een witte streep op de rug staan dan ook afgebeeld op rostschilderingen uit de prehistorie. Deze dieren zijn in het wild al 400 jaar uitgestorven, maar wetenschappers zijn er door het kruisen van tamme en wilde dieren in geslaagd het oerrund weer terug te brengen. Het is dan ook goed nieuws wanneer er weer een kleintje bijkomt.

. © Wildpark van Han

Przewalskipaarden zijn de enige nog echte wilde paarden op aarde. Anders dan vaak gedacht wordt, geldt dat bijvoorbeeld niet voor mustangs want dat zijn verwilderde gedomesticeerde paarden. Przewalskipaarden zijn nooit getemd door de mens. In het verleden kwamen de grazers overal in Europa voor, maar in 1968 stierven ze uit onder andere door de intensieve jacht op de dieren. In dierentuinen leefden er wel nog enkele dieren en dankzij een groot fokprogramma konden de paarden in 1992 weer geïntroduceerd worden in het wild: in de nationale parken Khustain Nuruu National Park, Takhin Tal Nature preserve en Hustai National Park in Mongolië.

Ook het Wildpark van Han werkt mee aan het fokprogramma. Daardoor lopen er nu ook enkele uit Han afkomstige Przewalskipaarden rond op de steppen van Mongolië. Ze zorgen voor het behoud van een open en gevarieerd landschap.

. © Wildpark van Han

