Australië heeft een diplomatiek offensief ingezet om te voorkomen dat het Groot Barrièrerif een bedreigde status krijgt.

Een speciale regeringsgezant zei aan het Franse persbureau AFP dat ambassadeurs van de Europese Unie en van een tiental landen daar donderdag gaan snorkelen. Australië wil zo laten zien dat het goed zorgt voor het grootste koraalrif in de wereld.

De VN-organisatie Unesco adviseerde vorige maand het reusachtige rif als 'Werelderfgoed in Gevaar' te bestempelen vanwege schade aan het koraal, vooral door klimaatverandering. De Australische regering en bedrijven reageerden daar verbijsterd op. Ze vrezen voor de gevolgen als die aanbeveling wordt overgenomen.

Er wordt in Australië onder meer gevreesd dat toeristen straks wegblijven. Dat kan zware economische gevolgen hebben. Het Great Barrier Reef stond voor de pandemie bekend als belangrijke trekpleister. Sommige experts vonden echter dat de aanbeveling van de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur laat zien dat Australië meer had moeten doen om het rif te beschermen.

De Australische gezant Warren Entsch zegt dat zijn land juist grote stappen heeft gezet om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Hij benadrukt wel dat Australië hulp nodig heeft om het rif te redden en riep vervuilende landen van het 'noordelijke halfrond' op meer te doen.

Spanningen met China

Over de bedreigde status wordt besloten op een virtuele Unesco-bijeenkomst die vrijdag begint. China treedt dan op als voorzitter en dat ligt gevoelig in Australië, dat een gespannen relatie heeft met de communistische volksrepubliek.

'Unesco heeft het Groot Barrièrerif sinds 2012 niet meer bezocht. En heeft sinds 2015 niet meer aangegeven dat het in gevaar zou zijn', zei de prominente senator James Paterson vorige maand volgens lokale media. 'Maar nu China de voorzitter is, wordt plots, en misschien niet bij toeval, weer overwogen het Groot Barrièrerif op de lijst te zetten.'

Minister van Milieu Sussan Ley lobbyt in de aanloop naar de Unesco-bijeenkomst volop onder betrokken landen. Ze wil volgens haar woordvoerder de boodschap overbrengen dat het advies van de VN-organisatie niet gebaseerd is op 'de laatste informatie'. Ook zou niet de juiste procedure zijn gevolgd.

Een speciale regeringsgezant zei aan het Franse persbureau AFP dat ambassadeurs van de Europese Unie en van een tiental landen daar donderdag gaan snorkelen. Australië wil zo laten zien dat het goed zorgt voor het grootste koraalrif in de wereld. De VN-organisatie Unesco adviseerde vorige maand het reusachtige rif als 'Werelderfgoed in Gevaar' te bestempelen vanwege schade aan het koraal, vooral door klimaatverandering. De Australische regering en bedrijven reageerden daar verbijsterd op. Ze vrezen voor de gevolgen als die aanbeveling wordt overgenomen. Er wordt in Australië onder meer gevreesd dat toeristen straks wegblijven. Dat kan zware economische gevolgen hebben. Het Great Barrier Reef stond voor de pandemie bekend als belangrijke trekpleister. Sommige experts vonden echter dat de aanbeveling van de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur laat zien dat Australië meer had moeten doen om het rif te beschermen. De Australische gezant Warren Entsch zegt dat zijn land juist grote stappen heeft gezet om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Hij benadrukt wel dat Australië hulp nodig heeft om het rif te redden en riep vervuilende landen van het 'noordelijke halfrond' op meer te doen. Over de bedreigde status wordt besloten op een virtuele Unesco-bijeenkomst die vrijdag begint. China treedt dan op als voorzitter en dat ligt gevoelig in Australië, dat een gespannen relatie heeft met de communistische volksrepubliek. 'Unesco heeft het Groot Barrièrerif sinds 2012 niet meer bezocht. En heeft sinds 2015 niet meer aangegeven dat het in gevaar zou zijn', zei de prominente senator James Paterson vorige maand volgens lokale media. 'Maar nu China de voorzitter is, wordt plots, en misschien niet bij toeval, weer overwogen het Groot Barrièrerif op de lijst te zetten.' Minister van Milieu Sussan Ley lobbyt in de aanloop naar de Unesco-bijeenkomst volop onder betrokken landen. Ze wil volgens haar woordvoerder de boodschap overbrengen dat het advies van de VN-organisatie niet gebaseerd is op 'de laatste informatie'. Ook zou niet de juiste procedure zijn gevolgd.