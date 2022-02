Het Antwerps provinciaal domein Rivierenhof heeft een internationale Green Flag publieksprijs gekregen. Het is daarmee een van tien laureaten wereldwijd.

De Green Flag Awards zijn een internationaal keurmerk van parken en groendomeinen, vooral gebaseerd op inspanningen rond duurzaamheid.

Meer dan 2.300 parken en groendomeinen sleepten dit jaar een Green Flag Award in de wacht. Onder hen ook acht Belgische locaties. Het Rivierenhof, dat al sinds 2018 op de lijst staat, heeft daarbovenop dus ook een publieksprijs (People's Choice Award) te pakken. Het is al de tweede keer in vier jaar tijd dat het daarin slaagt.

'De Green Flag Award is een mooie erkenning van de internationale jury voor de kwaliteit, het verrichte werk en de visie waarmee we het Rivierenhof beheren', zegt provinciaal gedeputeerde Mireille Colson (N-VA). 'Maar de publieksprijs is minstens even waardevol. Want als provinciaal groendomein dragen we bij aan het welzijn van onze inwoners via onze inspanningen voor dit ademend, groene stukje Antwerpen. We willen dat mensen zich goed voelen in het Rivierenhof: van de natuurliefhebber tot de grootouder met kleinkinderen.'

