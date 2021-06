De inheemse bevolking in het Amazonegebied heeft in de voorbije vijfduizend jaar geen merkbare schade toegebracht aan het ecosysteem. Dat blijkt uit onderzoek van bodemstalen.

Onderzoekers analyseerden bodemstalen in drie afgelegen delen van het Amazonewoud in Peru. Door laag na laag te onderzoeken op 'microfossielen' - overblijfselen van bijvoorbeeld dode planten en houtskool - konden ze duizenden jaren terugkeren en een tijdlijn van het plantenleven construeren.

Hun conclusie: voor de komst van de Europeanen is het woud nooit verstoord door grootschalige kaalkap, brand of intens landgebruik door de inheemse bevolking.

Debat

Er wordt al jaren gedebatteerd over de invloed van lokale inheemse gemeenschappen op het woud. Maar het nieuwe onderzoek toont aan dat die invloed erg beperkt was.

'Dit zijn erg vergelijkbare resultaten met andere delen van het Amazonegebied', zegt hoofdonderzoeker Dolores Piperno van het Smithsonian Tropical Research Institute. 'We hebben nu een aanzienlijke hoeveelheid bewijs dat er geen grootschalige veranderingen hebben plaatsgevonden in het woud.'

Rivieren

Volgens de onderzoekers zijn er natuurlijk wel merkbare sporen van de menselijke bewoning, maar bleven die erg beperkt en weinig ingrijpend.

'We willen niet argumenteren dat complexe, permanente menselijke nederzettingen in het Amazonegebied geen invloed hadden op het landschap in sommige regio's', zegt Piperno. 'Maar onze studie levert aanzienlijk nieuw bewijs dat de impact van de inheemse bevolking vooral geconcentreerd was rond de vruchtbare bodems bij rivieren en dat hun gebruik van het omliggende woud duurzaam was en niet heeft geleid tot verlies van soorten of andere verstoringen, en dat over millennia.'

Volgens de wetenschappers kan het onderzoek bijdragen aan een duurzaam beheer van het het gebied en beschermingsmaatregelen.

