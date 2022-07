Alle natuurlijke hulpbronnen voor dit jaar zijn op: Earth Overshoot Day valt opnieuw vroeger

Op donderdag 28 juli is het Earth Overshoot Day, de symbolische datum waarop de mens alle natuurlijke hulpbronnen die de aarde in een jaar kan produceren heeft opgebruikt. De dag valt opnieuw vroeger dan vorig jaar. ‘We moeten dringend structurele maatregelen nemen om onze voetafdruk terug te dringen, in België en overal ter wereld’, klinkt het bij het Wereldnatuurfonds (WWF).

Vanaf 28 juli leven we dus op ‘krediet’, wat betekent dat we met het grootste tekort aan natuurlijke hulpbronnen kampen sinds de wereld begin jaren zeventig in een ecologische overshoot terechtkwam. ‘Elk jaar kappen we meer bomen dan er jaarlijks kunnen bijgroeien en stoten we meer broeikasgassen uit dan onze bossen of oceanen kunnen opnemen. We leggen de planeet een ritme op dat ze niet kan bijbenen: volgens de huidige gegevens hebben we 1,7 keer de biologische capaciteit van de aarde nodig om verder te gaan zoals we nu doen’, aldus het WWF.

België leeft al maanden op krediet

Voor ons land viel de ‘overshoot datum’ zelfs nog veel vroeger, namelijk op 26 maart. Als de hele wereld zou leven zoals de Belgen, dan hadden we meer dan vier aardes nodig, onderstreept het WWF. Het is daarom dringend zaak onze ecologische voetafdruk te verkleinen, klinkt het.

‘En om dit te doen, moeten we alle delen van de samenleving erbij betrekken: de privésector, het maatschappelijk middenveld en de burgers. Regeringen zijn van essentieel belang om de juiste richting aan te geven en het juiste kader voor een duurzame toekomst te creëren’, aldus Antoine Lebrun, directeur-generaal Antoine Lebrun van WWF-België.

Hoe keren we de kar?

Om de Overshoot dag weer vooruit te duwen op de kalender, moeten we onze consumptiepatronen en productieprocessen veranderen. WWF-België stelt een aantal oplossingen voor via vijf actieterreinen: voeding, klimaat, bossen, oceaan en biodiversiteit, in het rapport “Het uur om de trend te keren”.