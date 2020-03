De Australische deelstaat New South Wales mag opgelucht zijn: voor het eerst sinds 240 dagen zijn er volgens de autoriteiten geen verwoestende branden meer.

Volgens brandweerwoordvoerrder Gregg Allan woeden er in de zwaar getroffen deelstaat geen actieve branden meer. Wanneer men de totale omvang van alle branden bijeenrekent, komt men op 26.880 km, zegt Allan. In New South Wales is een oppervlakte van 5,5 miljoen hectare verwoest.

Over heel Australië hebben bosbranden 12,5 miljoen hectare verwoest, waarbij meer dan 3.000 huizen zijn vernield. Minstens 33 mensen, onder wie een half dozijn brandweerlieden, kwamen om.

In de deelstaat Victoria zijn volgens de brandweer alle grote branden onder controle, maar er bestaat nog steeds brandgevaar. Het seizoen van de bosbranden eindigt officieel op 31 maart.

