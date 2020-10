Het aantal uitheemse soorten zal wereldwijd stijgen met 36 procent tussen 2005 en het midden van deze eeuw. In Europa is dat zelfs 64 procent. De juiste maatregelen kunnen die groei afremmen, zeggen Britse onderzoekers.

Volgens het onderzoek door het University College London gaat het vooral om insecten, andere geleedpotigen en vogels. De wetenschappers voorspellen in Europa ongeveer 2.500 nieuwe, uitheemse soorten tegen 2050.

Economische schade

Het onderzoeksteam pleit ervoor met strengere bioveiligheidsmaatregelen deze invasie tegen te gaan. Uitheemse soorten belanden door menselijk gedrag op plaatsen in de wereld waar ze van nature niet voorkomen. In 2005, het jaar waarin voor het laatst een omvangrijke wereldwijde catalogus werd gepubliceerd, waren 35.000 soorten gedocumenteerd waarmee dit is gebeurd.

Amerikaanse stierkikker © Getty Images

Sommige van deze soorten kunnen zich invasief gaan gedragen, wat betekent dat ze schade veroorzaken aan ecosystemen en economieën. Invasieve soorten kunnen ervoor zorgen dat andere dier- en plantsoorten uitsterven.

Wasbeer

Tim Blackburn, medeauteur van de studie, wijst erop dat met de juiste inzet de schade aan de biodiversiteit beperkt kan worden. 'We hoeven niet hulpeloos toe te kijken. Met wereldwijde inzet kunnen we deze trend vertragen of keren.'

Hoofdauteur Hanno Seebens, van het Duitse Senckenberg Centrum voor Biodiversiteits- en Klimaatonderzoek, zegt dat Europa vooral kan rekenen op tamelijk onopvallende nieuwkomers zoals insecten, weekdieren en schaaldieren. 'We verwachten niet veel nieuwe zoogdieren, zoals de welbekende wasbeer.'

Wasbeer © Getty Images

Internationale handel

Een vertraging van de verspreiding van invasieve soorten is niet meteen in zicht. Verwacht wordt dat de wereldwijde handel en transport groeien in de komende decennia, waardoor meer soorten als verstekeling een nieuwe habitat zullen kunnen bereiken.

'We kunnen dit niet helemaal voorkomen, want dan zou je de internationale handel ernstig belemmeren', zegt Seebens. 'Maar er zijn wel strengere regels mogelijk, en rigoureuze handhaving. In sommige delen van de wereld is gebleken dat dat werkt. De regels zijn in Europa nog relatief zwak, en er is dus een groot potentieel voor maatregelen om de komst van uitheemse soorten te beperken.'

