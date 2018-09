Aantal tijgers in Nepal in tien jaar tijd verdubbeld

Nepal telt nu 236 wilde tijgers, blijkt uit een recente telling. Dat is bijna een verdubbeling tegenover 2009, toen nog maar 121 exemplaren werden geteld. Daarmee lijkt Nepal goed op weg om de internationaal overgeengekomen doelstelling te halen en zijn populatie te verdubbelen tegen 2022.

Leonardo DiCaprio

Een van de initiatieven die sterk hebben bijgedragen aan het herstel, is de stichting van acteur Leonardo DiCaprio. De stichting financierde beschermingsprojecten in onder meer het Bardia National Park. 'Deze sterke stijging levert het bewijs dat, als we samenwerken, we de diersoorten op deze planeet kunnen redden, zelfs als ze met uitsterven bedreigd zijn', zegt DiCaprio in een reactie. 'Ik ben fier dat mijn stichting dit samen met het Wereldnatuurfonds en lokale gemeenschappen heeft kunnen bereiken. Nepal toont zich een leider en biedt een model voor andere Aziatische landen en de wereld.'

Bedreigingen

Toch is de strijd nog lang niet gestreden, stellen deskundigen. De tijger heeft in Nepal te maken met dezelfde bedreigingen als in andere Aziatische landen: stroperij en illegale handel in diersoorten, maar ook versnippering van zijn habitat.

Ook zorgwekkend is dat, hoewel de Nepalese tijgerpopulatie er als geheel op vooruitging, het aantal dieren daalde in het Chitwan National Park, het belangrijkste tijgerreservaat in het land. Dat park telt nu 93 volwassen tijgers, een daling tegenover de 120 exemplaren die in 2013 geteld werden.

'Elke tijger telt, voor Nepal en de wereld', zegt Ghana Gurung van het Wereldnatuurfonds in Nepal. 'Hoewel Nepal maar een paar tijgers verwijderd is van de doelstelling tegen 2022, blijft de nood hoog voor bescherming en verbetering van de habitats om het voortbestaan van de soort op lange termijn te garanderen.'