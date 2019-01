Aantal monarchvlinders in Californië spectaculair gedaald

Elk jaar rond Thanksgiving verzamelen vrijwilligers in de Amerikaanse staat Californië om op zoek te gaan naar monarchvlinders op sites waar de diertjes komen overwinteren. De iconische oranje-zwarte vlinder trekt in de herfst van Noord-Amerika naar het zuiden van Amerika en Mexico om er te overwinteren.

Op de belangrijkste overwinteringsplekken werden in 2017 naar schatting nog 148.000 vlinders geteld, bij de huidige telling waren dat er nog maar 20.456, een terugval van 86 procent.

Historisch droge zomer

Pas eind januari wil natuurorganisatie Xerces Society definitieve uitspraken doen omdat dan pas alle gegevens van de verschillende overwinteringssites verzameld zijn. Wel zeggen ze nu al dat de data van de laatste Thanksgiving-telling niet veel goeds voorspellen. Als de trend zich doorzet, verwachten ze minder dan 30.000 vlinders in Californië. In 1997 waren dat er nog een miljoen en in de jaren 1980 nog minstens 4,5 miljoen.

Volgens Matt Forister van de Universiteit van Nevada-Reno zijn veel vlinderpopulaties nog aan het herstellen van de historische droogte die Californië afgelopen zomer heeft gekend.

Art Shapiro van de Universiteit van California-Davis meent dat veel soorten zich dit jaar voor het eerst niet hebben laten zien op plaatsen waar ze normaal gezien komen overwinteren. Of dat aan één specifieke reden kan worden geweten, vindt hij nog te vroeg om te zeggen.

Sommige vlinderliefhebbers hebben nog hoop dat de monarchs dit jaar Californië opzij lieten liggen om op een andere plek de winter door te komen, of ze misschien gewoon wat later zijn dan anders.