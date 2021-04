Sinds 2015 is het aantal Indische neushoorns in Nepal gegroeid van 645 naar 752, het grootste aantal in tientallen jaren.

Om de vijf jaar wordt het aantal Indische neushoorns in Nepal geteld en dat is geen eenvoudige klus. Meer dan 350 getrainde tellers en 57 olifanten trokken de nationale parken Chitwan, Parsa, Bardiya en Shuklaphanta in om daar drie weken lang, soms met gevaar voor eigen leven, zoveel mogelijk gegevens over de dieren te verzamelen. Het aantal neushoorns bleek in vijf jaar gestegen te zijn met 107 van 645 naar 752. Verreweg het grootste aantal leeft in Chitwan National Park waar ook andere bedreigde dieren zoals tijgers, olifanten, luipaarden en gravialen (een soort krokodil) voorkomen.

Lees ook: 16 plaatsen die je moet zien in Nepal

In het verleden was het imposante dier in grote delen van Azië te vinden: van Pakistan tot Myanmar in landen als Bangladesh, India, Bhutan en Nepal. Aan het begin van de twintigste eeuw kwamen er nog maar 200 Indische neushoorns voor. Oorzaken van hun terugval hadden te maken met verlies en versnippering van hun habitat, ontbossing, stroperij en in Nepal de burgeroorlog waardoor stropers de vrije hand kregen.

. © Getty Images

Ondertussen is het aantal dieren in de wereld, dankzij strenge beschermingsmaatregelen, gegroeid tot 3600. In Nepal werd het leger inschakeld om de dieren te beschermen tegen de goed bewapende stropers. Stropers doden de neushoorns omdat de hoorns gebruikt worden in de traditionale Oost-Aziatische geneeskunst, ook al is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de hoorns een geneeskrachtige werking hebben. De Nepalese autoriteiten deden ook een beroep op lokale gemeenschappen die beloond werden voor informatie over de stropers. Doordat het aantal neushoorns toenam, kwamen er meer toeristen en dat betekende meer geld voor de natuurbescherming en lokale gemeenschappen.

. © Getty Images

Maar de bescherming blijft nog altijd hard nodig want ook al is het aantal dieren gestegen, de groei vlakt wel af. Tussen 2011 en 2015 bedroeg de groei vijf procent. Tussen 2015 en 2020 is het groeitempo gedaald tot drie procent. Volgens de Nepalese autoriteiten heeft de toename van het aantal dieren voor een deel te maken met de coronapandemie. Doordat er geen toeristen kwamen, konden de dieren vrij rondstruinen door de nationale parken. Daar staat wel weer tegenover dat stropers gemakkelijker toe konden slaan: ze doodden in 2020 vier neushoorns.

. © Getty Images

Om de vijf jaar wordt het aantal Indische neushoorns in Nepal geteld en dat is geen eenvoudige klus. Meer dan 350 getrainde tellers en 57 olifanten trokken de nationale parken Chitwan, Parsa, Bardiya en Shuklaphanta in om daar drie weken lang, soms met gevaar voor eigen leven, zoveel mogelijk gegevens over de dieren te verzamelen. Het aantal neushoorns bleek in vijf jaar gestegen te zijn met 107 van 645 naar 752. Verreweg het grootste aantal leeft in Chitwan National Park waar ook andere bedreigde dieren zoals tijgers, olifanten, luipaarden en gravialen (een soort krokodil) voorkomen. In het verleden was het imposante dier in grote delen van Azië te vinden: van Pakistan tot Myanmar in landen als Bangladesh, India, Bhutan en Nepal. Aan het begin van de twintigste eeuw kwamen er nog maar 200 Indische neushoorns voor. Oorzaken van hun terugval hadden te maken met verlies en versnippering van hun habitat, ontbossing, stroperij en in Nepal de burgeroorlog waardoor stropers de vrije hand kregen.Ondertussen is het aantal dieren in de wereld, dankzij strenge beschermingsmaatregelen, gegroeid tot 3600. In Nepal werd het leger inschakeld om de dieren te beschermen tegen de goed bewapende stropers. Stropers doden de neushoorns omdat de hoorns gebruikt worden in de traditionale Oost-Aziatische geneeskunst, ook al is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de hoorns een geneeskrachtige werking hebben. De Nepalese autoriteiten deden ook een beroep op lokale gemeenschappen die beloond werden voor informatie over de stropers. Doordat het aantal neushoorns toenam, kwamen er meer toeristen en dat betekende meer geld voor de natuurbescherming en lokale gemeenschappen. Maar de bescherming blijft nog altijd hard nodig want ook al is het aantal dieren gestegen, de groei vlakt wel af. Tussen 2011 en 2015 bedroeg de groei vijf procent. Tussen 2015 en 2020 is het groeitempo gedaald tot drie procent. Volgens de Nepalese autoriteiten heeft de toename van het aantal dieren voor een deel te maken met de coronapandemie. Doordat er geen toeristen kwamen, konden de dieren vrij rondstruinen door de nationale parken. Daar staat wel weer tegenover dat stropers gemakkelijker toe konden slaan: ze doodden in 2020 vier neushoorns.