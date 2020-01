Vorig jaar heeft Mozambique 26 olifanten verloren, dat is één dier minder dan in 2018. Amper tien jaar geleden sneuvelden er nog 1200 dieren per jaar, voornamelijk door stroperij.

Volgens gegevens van de National Administration of Conservation Areas (ANAC) heeft Mozambique in 2019 in totaal 26 olifanten verloren. De meeste dieren sneuvelden in het 42.000 vierkante kilometer grote Niassa-natuurreservaat in het noorden van het land.

Slechts één van de dieren daar werd teruggevonden zonder slagtanden en werd dus duidelijk het slachtoffer van stropers.

Inspanningen

Tussen 2010 en 2014 werden jaarlijks nog 1200 olifanten gedood in Mozambique. Na grondige inspanningen om stroperij tegen te gaan viel dat aantal terug tot 127 olifanten in 2015 en 27 in 2018.

In dat jaar bleek uit een telling dat er iets meer dan 9100 olifanten rondlopen in het land.

