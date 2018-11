28 walvissen op afgelegen Australisch strand aangespoeld en overleden

Een milieudeskundige van het Departement voor Milieu, Land, Water en Planning (DELWP) heeft gemeld dat er 28 walvissen zijn overleden nadat ze op een afgelegen strand in het zuidoosten van Australië waren aangespoeld.

Het om een bultrug en 27 grienden. De zoogdieren spoelden aan in het Croajingolong nationaal park in East Gippsland, in de deelstaat Victoria. Het was een burger die de autoriteiten had verwittigd. Die stuurden een team ter plaatse, dat naast de overleden dieren ook vier overlevende grienen aantrof.

Volgens de milieudeskundige was de bultrug in een meer gevorderde staat van ontbinding dan de grienden, wat erop wijst dat hij waarschijnlijk al vroeger overleed bij een afzonderlijk incident maar op hetzelfde moment aanspoelde. Op dit moment weten de onderzoekers niet precies waarom de walvissen zijn gestrand. Er worden weefsel- en huidmonsters genomen om de doodsoorzaak te bepalen.

Het strand waar de zoogdieren aanspoelden bevindt zich in een zeer afgelegen gedeelte van het park en is enkel bereikbaar met de helikopter of via een wandelpad. De dichtstbijzijnde stad ligt zo'n vijf uur verder. De laatste keer dat in hetzelfde deel van Victoria zoveel dieren strandden was in 1983. Toen ging het om ongeveer 90 grienden.

Eerder al overleden meer dan 140 grienden nadat ze op een afgelegen strand op het Nieuw-Zeelandse Stewarteiland waren aangespoeld.