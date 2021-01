Het voorbije jaar stond in het teken van de terugkeer van de grote zoogdieren naar ons land.

Zo kwam de otter opnieuw boven water en werd ook voor het eerst een lynx op camera vastgelegd. Dat schrijft Natuurpunt in een persbericht.

2020 was een goed jaar voor de grote zoogdieren in België. Al van bij de jaarwissel werd in de Durme- en Moervaartvallei (Oost-Vlaanderen) een otter gespot. Later kwamen daar ook waarnemingen in Blaasveldbroek (Antwerpen) en Wallonië bij. Dat is volgens Natuurpunt bijzonder want sinds eind jaren 80 werd aangenomen dat de soort in Vlaanderen was uitgestorven. Maar sinds 2012, toen de otter voor het eerst opnieuw werd waargenomen, is de soort aan een opmars bezig.

Otter © Getty Images

Ook bij de bevers viel er goed nieuws te rapen, want met een waarneming in de Brugse binnenstad werd de soort voor het eerst sinds 1848 opnieuw in alle Belgische provincies waargenomen. Daarnaast worden in Limburg alsmaar vaker edelherten gespot, die deel uitmaken van een grenspopulatie tussen Nederland en België.

2020 was voor Natuurpunt ook 'het jaar van de lynx', want voor het eerst werd er videobewijs verzameld van de katachtige in de Semoisvallei. Met ook de succesvolle voortplanting van wolvenpaar August en Noëlla - voor het eerst sinds 1779 - viel er ook daar goed nieuws te rapen. Al lieten wel twee van de vijf welpen het leven in het verkeer, terwijl een derde een aanrijding overleefde. De natuurvereniging verwacht tevens de komende jaren ook een allereerste waarneming van een goudjakhals in ons land.

Lynx © Getty Images

Natuurpunt benadrukt wel dat het belangrijk is dat er 'voldoende draagvlak' aanwezig is voor het samenleven met grote zoogdieren. Dat zijn we namelijk in België niet meer gewoon.

