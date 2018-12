157 nieuwe soorten ontdekt in Mekong-stroomgebied

WWF beschrijft de nieuw ontdekte soorten in het rapport 'New Species on the Block'.

Het rapport heeft het over 157 nieuwe soorten: 3 zoogdieren, 23 vissen, 14 amfibieën, 26 reptielen en 91 plantensoorten die werden ontdekt in de jungles, bergen, rivieren en graslanden van Cambodja, Laos, Myanmar, Thailand en Vietnam.

Naast de Skywalker-gibbon, de Lance Bass-vleermuis en de pad uit Midden-aarde, gaat het onder meer om een pannenkoekvormige meerval, een modderslang uit Myanmars Salween-rivierbekken en een gekko met bladvormige tenen.

'Er zijn nog veel meer soorten die wachten tot ze ontdekt worden, en helaas nog veel meer die verloren zullen zijn gegaan vóór dat gebeurt', zegt Stuart Chapman, WWF Directeur Conservatie voor de Aziatisch-Pacifische regio. 'Maar zo hoeft het niet af te lopen. Door wilde soorten grote reservaten te geven en nog meer inspanningen te doen om de illegale handel in wilde soorten een halt toe te roepen, kan de uitzonderlijke diversiteit aan wilde dieren en planten in de Mekong-regio al aanzienlijk worden beschermd.'

Race tegen de klok

Volgens het meest recente Living Planet Report van WWF is de wereldwijde populatie wilde soorten de voorbije 40 jaar met 60 procent geslonken. In het Groot Mekong-stroomgebied is die achteruitgang waarschijnlijk nog veel erger gezien de grootschalige vernieling van habitats en het stropen op industriële schaal in veel delen van de regio, zegt WWF.

'Iedere nieuwe ontdekking kost bloed, zweet en tranen', zegt Chapman. 'Maar het is een race tegen de klok om een nieuwe ontdekking bekend te maken zodat er stappen kunnen worden ondernomen om ze te beschermen voor het te laat is.'