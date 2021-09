Er komt dan toch geen nachttrein tussen België en Oostenrijkse skigebieden.

Dat laat het bedrijf O.V.O.E. (Ostende-Vienne-Orient-Experience) weten. Er zijn nog te veel onzekerheden rond de coronapandemie, vindt O.V.O.E.In april maakte het bedrijf zijn plannen bekend om vanuit België en Nederland nachttreinen in te leggen van en naar de belangrijkste skigebieden in Tirol en de Salzburg regio in de Oostenrijkse Alpen. Het doel was om een wekelijkse verbinding te voorzien tijdens het winterseizoen 2021-2022. 'Het is momenteel nog niet mogelijk om deze treinen te organiseren onder de huidige omstandigheden', klinkt het nu. Het bedrijf vindt dat het nog onduidelijk is hoe de coronapandemie zal evolueren. In een mededeling benadrukt O.V.O.E. dat het wel doorgaat met andere projecten, zoals een wekelijkse nachttreinverbinding tussen België en Italië. Die zou er in de zomer van 2022 moeten zijn.