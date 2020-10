Vanaf midden december wordt de nachttrein tussen Brussel en de Oostenrijkse stad Innsbruck afgeschaft. Er blijven wel nachttreinen rijden tussen Brussel en de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.

Die zullen voortaan het hele jaar door rijden en de frequentie wordt opgetrokken van twee naar drie keer per week. Dat heeft de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB aangekondigd.

In eigen land draagt de federale regering de NMBS op om het spooraanbod te verbeteren. Dat staat in de nieuwe beheersovereenkomst. Er zouden meer vroege, late, weekend- en nachttreinen moeten komen. Vooral de nachttrein krijgt daarbij veel aandacht. Ongetwijfeld vanwege de succesvolle nachtlijnen die de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij de voorbije jaren lanceerde.

De ambitie is om België een voortrekkersol te laten spelen bij de ontwikkeling tussen meer een snellere nachttreinverbindingen tussen grote Euroepse steden. 'Brussel zou in de toekomst een echte interantioanle treinhub moeten worden', schrijft De Tijd.

Die zullen voortaan het hele jaar door rijden en de frequentie wordt opgetrokken van twee naar drie keer per week. Dat heeft de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB aangekondigd. In eigen land draagt de federale regering de NMBS op om het spooraanbod te verbeteren. Dat staat in de nieuwe beheersovereenkomst. Er zouden meer vroege, late, weekend- en nachttreinen moeten komen. Vooral de nachttrein krijgt daarbij veel aandacht. Ongetwijfeld vanwege de succesvolle nachtlijnen die de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij de voorbije jaren lanceerde. De ambitie is om België een voortrekkersol te laten spelen bij de ontwikkeling tussen meer een snellere nachttreinverbindingen tussen grote Euroepse steden. 'Brussel zou in de toekomst een echte interantioanle treinhub moeten worden', schrijft De Tijd.