Na een onderbreking van ruim een half jaar zullen er vanaf midden volgende week weer nachttreinen rijden tussen België en Oostenrijk.

De eerste "Nightjet" vanuit de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zal woensdagochtend aankomen in Brussel, zo heeft een woordvoerder van de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB donderdag bevestigd.

ÖBB lanceerde de nachttreinverbindingen tussen Oostenrijk en België begin 2020. Maar sinds november is de verbinding opgeschort wegens het coronavirus. De heropstart werd al enkele keren uitgesteld, maar is nu dus bevestigd. De nachttrein zal drie keer per week rijden, aldus ÖBB-woordvoerder Bernhard Rieder. Aankomst en vertrek in België (Brussel-Zuid, Brussel-Noord en Luik) zijn gepland op maandag, woensdag en vrijdag, zo staat op de Nightjet-website.

Code rood

Oostenrijk is nog nagenoeg volledig ingekleurd als code rood. Wie langer dan 48 uur naar het land trekt, moet bij terugkeer in België in quarantaine gaan en zich twee keer laten testen op het coronavirus. ÖBB start volgende week nog een hele reeks andere nachttreinverbindingen weer op. Maandag wordt ook de nieuwe verbinding tussen Oostenrijk en Nederland gelanceerd

