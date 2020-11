De nachttrein tussen Brussel en Wenen blijft nog langer opgeschort.

De verbinding zal 'de komende maanden' heropgestart worden, schrijft de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB op haar website.

De maatschappij legde begin november een hele reeks nachttreinverbindingen stil, in eerste instantie tot 9 december. Verbindingen naar onder meer Duitsland en Italië keren nadien terug, maar dat is niet het geval voor de routes naar België en Nederland.

'In het licht van de huidige situatie (met betrekking tot het coronavirus, red.) zal de Nightjet-verbinding naar Brussel pas de komende maanden worden heropgestart', klinkt het op de site van de ÖBB-nachttreinen. Hetzelfde geldt voor de nachttrein naar Amsterdam. Die zou begin december voor het eerst rijden, maar die opstart is ook uitgesteld.

ÖBB lanceerde in januari nachttreinverbindingen tussen Oostenrijk (Wenen en Innsbruck) en België. De verbinding met Innsbruck werd intussen afgeschaft.

