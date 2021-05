Op een heuvel in Dorset prijkt al eeuwen een opmerkelijke afbeelding van een naakte reus. Wetenschappers hebben nu eindelijk kunnen bepalen hoe oud de reus is.

55 meter: zo groot is de naakte reus die al eeuwen een heuvel bij het dorpje Cerne Abbas in Dorset siert. De reus houdt een knots in zijn hand en volkomen naakt. Tot nu toe was het altijd een raadsel hoe oud de reus is en waarom hij op de heuvel werd aangebracht. Een deel van dat mysterie is nu opgelost door een groep archeologen.

Lang werd gespeculeerd over de datering van de reus, schrijft de Washington Post. Werd hij zo'n tweeduizend jaar geleden gemaakt door de Romeinen met de held Hercules als voorbeeld? Of werd hij pas in de zeventiende eeuw aangebracht om Oliver Cromwell belachelijk te maken? Allebei niet, zo blijkt nu.

Volgens de wetenschappers werd de reus in de Saksische periode tussen 700 en 1100 aangebracht. Het meest waarschijnlijke jaartal is 908. De reus wordt in 1694 pas voor het eerst vermeld door de kerkmeester omdat er toen drie shilling was betaald om de site te herstellen. De afbeelding is waarschijnlijk eeuwen uit het zicht verdwenen doordat hij werd overwoekerd door gras en bloemen.

Cerne Abbas © Getty Images

Slakken en quartz

Hoe komen de wetenschappers tot die conclusie? Dat was niet eenvoudig. Fysisch geograaf Phillip Toms van de University of Gloucestershire deed onderzoek naar quarz in de diepste grondlagen van de heuvel. Toms kan bepalen wanneer het mineraal voor het laatst blootgesteld werd aan het licht.

Geoarcheoloog en expert in weekdieren Michael Allen kan dan weer aan de hand van artefacten van slakken bepalen hoe oud ze zijn want hij weet precies welke slakken wanneer in Engeland arriveerden. Zo kwamen de wetenschappers tot de conclusie dat de reus ongeveer elf eeuwen oud is.

Het is nog niet duidelijk waarom de dorpelingen de afbeelding maakten. Wel weten we hoe ze dat deden namelijk door diepe geulen te graven en deze te vullen met kalk. Het zou kunnen dat de tekening te maken heeft met de stichting van een Benedictijner klooster in Cerne Abbas in de tiende eeuw, in de tijd dus dat de reus werd uitgegraven. Volgens Michael Allen zou de naakte reus daar wel eens een reactie op kunnen zijn. Archeoloog Alison Sheridan zegt in de New Scientist: 'Het lijkt bijna een verzetsdaad van de lokale inwoners door deze groffe, heidense afbeelding op de heuvel te maken. Het lijkt op een dikke middelvinger in de richting van het klooster. '

Sinds de herontdekking van de afbeelding in de zeventiende eeuw is de reus van Cerne Abbas een toeristische attractie. Je kan hem gemakkelijk zien vanuit het dorp en vanaf de weg. Elders in Engeland liggen nog twee antieke reuzen op heuvels: Long Man in Wilmington en Uffington White Horse. Van dat witte paard is ondertussen vastgesteld dat hij uit de Late Bronstijd , tussen 1380 en 550 voor Christus, stamt.

Uffington White Horse © Getty Images

Long Man in Wilmington © Getty Images

