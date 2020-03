Griekenland gaat al zijn musea en archeologische sites in het hele land sluiten vanwege het nieuwe coronavirus.

Onder de sites die gesloten worden dit weekend zijn de beroemde Acropolis in Athene, het oude Olympia en het Theater van Epidaurus, in Peloponnesos, de drie meest bezochte sites in 2019, volgens het nationaal statistiekbureau (ELSTAT). Het museum van de Acropolis is het meest bezochte van het land, met 1,7 miljoen bezoekers per jaar.

Vanwege het coronavirus sloot de Griekse overheid dinsdag alle scholen, crèches en universiteiten van het land. Donderdag besloot het om cinema's, theaters, rechtbanken en discotheken te sluiten.

