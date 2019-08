Mont Blanc brokkelt af door klimaatverandering

Door de klimaatverandering gaat de afbrokkeling van de bergen in het Mont Blanc-gebied steeds sneller. Dat de gletsjers smelten, is geen nieuws, maar ook de permafrost ontdooit. Die alarmerende vaststelling komt van een groep onderzoekers die maar liefst 95 routes in het hooggebergte heeft bestudeerd.

Toerist beklimt een gletsjer in het Mont Blanc-gebied © Getty

Naar schatting is 20% van de landmassa op aarde constant bevroren. Door de opwarming van de aarde gaat steeds meer van die 'bevroren grond', permafrost genoemd, ontdooien. Dat is problematisch, want door de ontdooiing van permafrost wordt de bodem instabiel en beginnen bergen af te brokkelen. Die afbrokkeling is moeilijk in kaart te brengen omdat de vorm en structuur van rotswanden zeer grillig zijn. Wegsmeltende gletsjers kunnen makkelijker opgevolgd worden door elk jaar de lengte en dikte op te meten. Rotswanden daarentegen gaan soms geheel de dieperik in. Een groep onderzoekers onder leiding van Jacques Mourey van de Franse Universiteit Savoie Mont Blanc heeft nu toch een manier gevonden om de verschillende morfologische veranderingen op te lijsten. Op basis van de bergsportklassieker Mont Blancmassief - De 100 mooiste routes van de Franse topalpinist Gaston Rébuffat ondervroegen de onderzoekers berggidsen, huttenwaarden en andere bergsportprofessionals uit de regio over recente veranderingen in 95 van de beschreven routes. Daarnaast vergeleken ze de routebeschrijvingen met informatie uit meer recente boeken.