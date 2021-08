Passagiers van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines kunnen vermijden dat ze op de luchthaven moeten aanschuiven om hun gezondheidsdocumenten, zoals vaccinatie- of testbewijs, te laten controleren. Ze kunnen die documenten ook thuis opladen en laten goedkeuren.

De maatschappij heeft de procedure enkele dagen getest op vluchten richting Spanje, en biedt de dienst nu aan aan reizigers die vliegen naar Frankrijk, Italië, Griekenland, Portugal en Spanje, zo kondigt ze dinsdag in een persbericht aan. Wie in aanmerking komt, krijgt via mail een uitnodiging om de nodige documenten op te laden. Als dat gebeurd is en de info is volledig en goedgekeurd, kan de passagier online inchecken.

'De documentcontroles die nu op de diverse luchthavens worden uitgevoerd, zorgen voor een enorme complexiteit voor zowel passagiers als luchtvaartmaatschappijen', zegt Brussels Airlines. Het wil met de nieuwe dienst 'het reizen gemakkelijker en toegankelijker maken en de wachtrijen aan de check-inbalies op de luchthaven beperken'.

De luchtvaartmaatschappij heeft ook een interactieve reiskaart ontwikkeld, waarop reizigers per land kunnen kijken welke reisdocumenten ze moeten hebben en welke de voornaamste coronamaatregelen zijn ter plaatse.

De maatschappij heeft de procedure enkele dagen getest op vluchten richting Spanje, en biedt de dienst nu aan aan reizigers die vliegen naar Frankrijk, Italië, Griekenland, Portugal en Spanje, zo kondigt ze dinsdag in een persbericht aan. Wie in aanmerking komt, krijgt via mail een uitnodiging om de nodige documenten op te laden. Als dat gebeurd is en de info is volledig en goedgekeurd, kan de passagier online inchecken. 'De documentcontroles die nu op de diverse luchthavens worden uitgevoerd, zorgen voor een enorme complexiteit voor zowel passagiers als luchtvaartmaatschappijen', zegt Brussels Airlines. Het wil met de nieuwe dienst 'het reizen gemakkelijker en toegankelijker maken en de wachtrijen aan de check-inbalies op de luchthaven beperken'. De luchtvaartmaatschappij heeft ook een interactieve reiskaart ontwikkeld, waarop reizigers per land kunnen kijken welke reisdocumenten ze moeten hebben en welke de voornaamste coronamaatregelen zijn ter plaatse.