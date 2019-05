De gemeente Middelkerke start in het najaar van 2020 met de realisatie van de nieuwe zeedijk in Westende.

Het project werd vorig jaar al voorgesteld maar werd ondertussen aangepast. De nieuwe zeedijk is een ontwerp van het Brusselse MOP Urban Design en zal 52 miljoen euro kosten. De nieuwe dijk moet de kust beter tegen zware stormen beschermen.

De nieuwe zeedijk in Middelkerke zal 22 miljoen meer kosten dan eerst gepland. Dat komt omdat er ook circa 800 extra parkeerplaatsen bijgebouwd worden, zowel onder de dijk als ernaast als op het Rauschenbergplein. Het project moet de huidige zeedijk verder ombouwen tot een beschermende dijk met meer groen, naar het voorbeeld van Katwijk in Nederland. De eerste fase loopt van het Sint-Laureinsstrand tot aan de Rotonde. Deze fase wordt nog afgewerkt binnen de huidige legislatuur, tegen juni 2023.

De dijk wordt aangepast om de kust beter te beschermen tegen zwaardere stormen. Op de gevoeligste plaatsen komt een golfdempe uitbouw (GDU). Daarmee krijgt de bestaande wandeldijk een nieuw, lager gelegen wandelpad naast zich. De GDU moet ervoor zorgen dat golfslagen hun kracht verliezen voor ze de huidige zeedijk bereiken. De GDU-zone komt er ter hoogte van de centrumstraten. Op andere zones, tussen surfclub De Kwinte en de Noordzeelaan, komt er een grasdijk. Daarmee wordt de hellingsgraad van het strand verlengd. De grasdijk zal bepland zijn met helmgras en andere kleurijke bebloeming.

Meer zon

Ook voor de horeca op de dijk verandert er veel. De terrassen worden eenlijnig tegen de rand van de dijk geplaatst. Het is de bedoeling dat die terrassen uniform worden verwerkt in het landschap. De strandbars blijven waar ze voorheen al stonden. Ook de vergunningen omtrent terrassen en strandbars blijven dezelfde. Deze verandering moet ervoor zorgen dat er meer vrije ruimte vrijkomt op de dijk zelf.

Er komen ook meer toegangen naar het strand en door de verbreding van de huidige dijk met twee meter zal de zon er vroeger schijnen. Langs de nieuwe paden komen ook verschillende bankjes en toegangswegen voor mindervaliden. Zo wil de gemeente het strand voor iedereen toegankelijker maken.

De dijk zal aangelegd worden met tegels in een speciaal design. De stad wil hiervoor samenwerken met scholen om zo kindertekeningen te kunnen leggen. Bewoners van de appartementen op de dijk kunnen die patronen dan bewonderen vanuit hun appartement. Naast de zeedijk wordt ook het Rauschenbergplein vernieuwd in hetzelfde project.

De nieuwe zeedijk zal 52 miljoen euro kosten. Daarvoor krijgt de stad 800.000 euro subsidies van Europa. Het hele project kadert in de opwaardering van de badplaats. Zaterdag 4 mei is er in Westende een infomarkt voor alle bewoners.