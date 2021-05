In Middelkerke zijn vandaag de terrassen heropend. Dat is een week vroeger dan toegelaten. Burgemeester Jean-Marie Dedecker zorgde voor een creatieve oplossing om terrassen een week vroeger dan toegelaten te plaatsen. Op de zeedijk staan meer dan 200 tafels waar mensen take-away kunnen nuttigen. Horecazaken mogen mensen niet bedienen aan tafel.

Jean-Marie Dedecker hield zijn woord en zorgde ervoor dat terrassen in zijn gemeente al op 1 mei kunnen openen. Al was daar wel een creatieve oplossing voor nodig. Dedecker schrapte tijdelijk de vergunningen van horecaterrassen op de zeedijk zodat die ruimte opnieuw openbaar domein werd. Zo kon de gemeente op die plaatsen zelf terrastafels en stoelen plaatsen. Op de zeedijk staan nu een 200-tal tafels met stoelen.

Mensen die een hapje of drankje kopen aan raamverkoop kunnen alles nuttigen aan die tafels. Een team van vrijwilligers ontsmet de tafels en stoelen regelmatig en zorgt ervoor dat er geen afval achterblijft. Rond de middag waren de terrastafels al flink gevuld.

Burgemeester Dedecker werd op de zeedijk onthaald onder applaus van een groep enthousiaste terrasgangers. 'De zon schijnt en mensen genieten ervan op een veilige manier in openlucht. De mensen voelen het aan als een bevrijding. Ik kon een week gewacht hebben maar de symboolwaarde voor de mensen is groot', aldus Dedecker.

De tafels blijven staan tot de officiële opening van de terrassen.

