Britse wetenschappers hebben de hoogst geregistreerde microplastics ooit gevonden op aarde. In de 'zone des doods' op de Mount Everest vonden ze polyester, acryl en nylon.

Eerder was al plastic gevonden in het diepste punt van de oceanen, en nu blijkt ook de hoogste berg ter wereld vervuild. Britse wetenschappers analyseerden 19 stalen van sneeuw en beekjes en vonden er 'aanzienlijke' hoeveelheden microplastics.

De grootste hoeveelheid (79 microplastic vezels per liter sneeuw) werd gevonden rond Base Camp, waar expedities naar de top starten. Rond de kampen 1 en 2 langsheen de klimroute werden gemiddeld 12 microplastic vezels per liter sneeuw gemeten.

Expedities

In de meeste gevallen gaat het om polyester, acryl, nylon en polypropyleen, materialen die ook vaak in outdoorkleding, tenten en klimtouwen gebruikt worden. De wetenschappers vermoeden dan ook dat ze deels afkomstig zijn van de vele expedities op de berg.

Maar een ander deel is waarschijnlijk afkomstig van lager gelegen gebieden en werd door de frequente hevige winden in het gebergte naar de top getransporteerd, denken ze.

'Microplastics zijn afkomstig uit een hele reeks bronnen en veel aspecten van ons dagelijks leven doen ze in het milieu terechtkomen', zegt onderzoeker Imogen Napper van de Universiteit van Plymouth en hoofdauteur van de studie. 'In de afgelopen jaren hebben we microplastics ontdekt over de hele planeet - van het noordpoolgebied tot onze rivieren en de diepe zeeën. Dat we ze nu ook op de top van de Mount Everest vinden, is een herinnering dat we meer moeten doen om ons milieu te beschermen.' (IPS)

