Onze reisjournalist roadtript naar bestemmingen dichtbij en verzamelt reistips voor nu of straks. Deze week: op stap in de krokusvakantie.

Vogelspinnen spotten

Het Musée d'Histoire Naturelle in Doornik bestaat al sinds 1828 en is een van de oudste musea van ons land. Tegelijk is het een van de minst bekende en dat maakt het net zo charmant. Het natuurhistorisch museum heeft een cabinet de curiosités met honderden opgezette beesten, vooral g...

Het Musée d'Histoire Naturelle in Doornik bestaat al sinds 1828 en is een van de oudste musea van ons land. Tegelijk is het een van de minst bekende en dat maakt het net zo charmant. Het natuurhistorisch museum heeft een cabinet de curiosités met honderden opgezette beesten, vooral grote zoogdieren en vogels. Helemaal onverwacht vind je in het museum ook een minizoo: een terrarium met levende vogelspinnen, kikkers en schildpadden. Een kleinschalig museum voor een kleine prijs: toegang kost hier amper 2,60 euro voor een volwassene. mhn.tournai.be In Knokke-Heist schreef Maud Vanhauwaert vijf gedichten op maat van evenveel kunstwerken aan zee. De laatste versregel wordt als een estafettestokje doorgegeven en is altijd het begin van het volgende gedicht. Ze schreef de gedichten op vraag van de gemeentelijke bib en de toeristische dienst stippelde een wandelparcours langs de werken uit. De brochure Op een zucht van de zee is te verkrijgen bij de toeristische dienst, myknokke-heist.be/publicaties Wel aankomen aub! Het is de slogan van een speelse route doorheen 'Het verhaal van Gent' in het STAM. Langs verschillende zalen loopt een spoor waarbij kinderen gevels bekleden, winkeltje spelen, wapenschilden tekenen of op een andere manier 'bouwen aan de stad'. Het verhaal van Gent is een permanente expo die recent een verjongingskuur kreeg, naar aanleiding van de tiende verjaardag van het museum. stamgent.be