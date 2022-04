Lente betekent bloesem. Doorheen de maand april kunnen we genieten van de prachtige kleuren die verschijnen wanneer de bomen weer tot leven komen. We gingen op zoek naar de mooiste plekken in de buurt om van de bloesems te genieten.

Keukenhof, Lisse

De ultieme vitrine van de Nederlandse sierteeltsector in het hartje van de Bollenstreek is voor het eerst sinds 2019 weer acht weken geopend, en ook voor doorwinterde bloemenliefhebbers een overdonderende ervaring. Verspreid over een jaarlijks heraangelegd park van 32 hectare worden jaarlijks maar liefst zeven miljoen bloembollen geplant, goed voor 1600 variëteiten, waarvan ongeveer de helft tulpensoorten.

Bijzondere aandacht dit jaar is er voor de rol van bloemen in de kunst, met onder meer de recreatie van de "onmogelijke", want uit verschillende seizoenen samengestelde bloemboeketten uit 17de eeuwse stillevens. Naast het gevarieerde en kleurrijke wandelparcours - vijftien kilometer in totaal - zijn er ook paviljoenen met bloemenshows. Daar halen kwekers hun mooiste rozen, orchideeën en ander moois boven om de nieuwste trends te illustreren.

De jongste bezoekers wacht onder meer een doolhof, een speeltuin en een dierenweide. Tickets zijn uitsluitend online verkrijgbaar en vooral voor weekenddagen snel uitverkocht.

Tot en met 15 mei, toegang 18,50 euro, kinderen van 4 tot en met 17 jaar 9 euro.keukenhof.nl/

Arboretum in het Antwerpse Kalmthout

Volg de bloesemroute van het Arboretum en ontdek de Japanse kerselaars die in april uitbloeien tot prachtige bloesemwolken. De unieke collectie bevat enkele zeldzame bomen die decennia geleden geplant werden in de tuin. Je zal je wel moeten haasten als je dit jaar nog wil genieten van de bloesems, begin mei zijn de meeste bloemen al verdwenen.

Heuvel 8, Kalmthout, dagelijks open van 10u tot 17u, arboretumkalmthout.be/

. © Arboretum Kalmthout

Limburgse fruitstreek

Haspengouw is een bloesemklassieker. Elk jaar opnieuw worden er tijdens deze periode talloze activiteiten georganiseerd in en rond de bloesems. Zo zijn er meerdere fietsroutes die je langs de bloeiende fruitboomgaarden leiden, of kan je luisteren naar interessante verhalen over de Vlaamse fruitteelt tijdens een schemerwandeling.

Via visitlimburg.be/nl/fruitkalender krijg je een overzicht van alle activiteiten

. © Getty Images

Het Floraliën festival in Gent

Van 29 april tot en met 8 mei wordt Gent omgetoverd tot een ware bloemenstad. Het thema dit jaar is 'Mijn paradijs, mijn wereldse tuin', omdat veel mensen dromen van een persoonlijk groen paradijs om tot rust te komen. Voor sommigen is dat een weelderige tuin, voor anderen een woonkamer waar de kamerplanten de overhand genomen hebben. Bezoek de talloze workshops of geniet van een nocturnewandeling doorheen de bloemen.

Bekijk hier het volledig programma en exacte locaties.

Arhiefbeeld van een van de vorige edities © Karin Borghouts

Voorjaarseditie Fleuramour

Elk jaar in september pakt de organisatie van het befaamde Fleuramour uit met prachtige bloemencreaties. In 2022 doen ze er een schepje bovenop met een extra voorjaarseditie, wat plaatsvindt van 20 tot 22 mei in en rond de kristalfabriek van Val Saint Lambert. Geen toevallige locatie, het thema draait volledig rond het combineren van bloemsierkunst en kristallen. Volg de bloemroute of neem deel aan een bloemsierkunstdemo. Maar vergeet ook de prachtige omgeving niet, of het kristalmuseum.

Tickets zijn momenteel in voorverkoop en prijzen starten vanaf 20 euro. Meer info via crystalflowers.be/

Een installatie op Fleuramour uit 2018 © Studio PSG

