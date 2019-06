De zomer staat voor de deur, tijd om je vakantieplannen te verzilveren! Ben je van plan om een vlucht te boeken, dan kan je geld uitsparen door je laptop op het juiste moment open te klappen. Ook al is dat vroeg in de ochtend ...

Het ene moment doe je een koopje met een retourvlucht New York, het volgende moment betaal je je blauw aan een enkeltje Madrid. De prijzen van vliegtickets hebben nogal last van turbulentie. Het boeken ervan kan dus voor heel wat stress zorgen. 'Heb ik wel een goede prijs beet? Start ik nu met boeken of wacht ik nog even af?'

Zondag

Veel, zoniet alles, hangt af van de bestemming, luchthaven en periode waarin je reist. Toch zijn er een paar algemene vuistregels waarmee je aardig wat geld kan uitsparen. Zo zou zondag wereldwijd de voordeligste dag zijn om je vlucht te boeken, op de voet gevolgd door zaterdag. Dat blijkt uit onderzoek van online reisagent CheapTickets. Ook vluchtvergelijker Skyscanner roept zondag uit tot voordeligste boekdag. Het baseert zich daarvoor op boekingsdata uit 2018.

Het tijdstip waarop je boekt zou eveneens van belang zijn. Alleen moet je daar wel iets voor over hebben. Volgens Skyscanner zou een boeking om 6 uur 's ochtends het voordeligst uitdraaien. Lekker vroeg, maar het loont wel.

Last minute

Ooit had de term 'last minute' een magisch effect op de ticketprijs. Vandaag plannen steeds meer mensen snel en spontaan een reisje in, waardoor luchtvaartmaatschappijen hun lege stoelen makkelijker verkocht krijgen. Ben je van plan om op vrijdag je last minute ticket te regelen, dan wacht je best nog een dag. In België zou vrijdag opmerkelijk duurder zijn om last minute vliegtickets te bestellen, klinkt het bij CheapTickets. Gemiddeld zou je 13 dagen voor vertrek de meest voordelige prijzen kunnen vinden.

Cookies

Nog een laatste tip voor budgetboekers: wis je cookies! De theorie is dat luchtvaartmaatschappijen via de cookies van je browser weten naar welke vliegtickets je op zoek bent, en ze jou alleen de duurdere vluchten laten zien. Het is een hardnekkige mythe en niemand kan echt bevestigen of ze waar is. Maar baadt het niet, dan schaadt het niet.