Met de trein naar Amsterdam: de favoriete adressen van cabaretier Paulien Cornelisse

In minder dan twee uur reis je met de Thalys van Brussel naar Amsterdam, een stad die veel meer is dan een gezellig openluchtmuseum, met bijzondere eetadressen en cultuurhuizen verstopt tussen de ontelbare grachten. Local Paulien Cornelisse tipt er haar favoriete adressen.

De Nederlandse cabaretier en auteur Paulien Cornelisse woont al haar hele leven in de Nederlandse hoofdstad. Als twaalfde generatie Amsterdammer is er haast geen plek in de stad waar ze geen herinnering of associatie bij heeft, zegt ze. ‘Voor mij is Amsterdam een dorp. Het wordt vaak gezien als een openluchtmuseum met mooie huizen, maar er zit toch ook een ruigere kant aan. Er is heel veel ruimte voor kunst en cultuur. Dat maakt Amsterdam minder stijf dan je zou verwachten van zo’n oude stad.’

Paulien Cornelisse speelt binnenkort haar nieuwe voorstelling Aanstalten. © Malou van Breevoort

Small World Catering

‘Net zoals in vele steden is de buurt rond het centraal station niet echt de moeite, maar als je de Haarlemmerdijk oploopt, kom je wel terecht in een leuke wijk. Zoals je wel weet zijn Nederlanders qua lunch veel meer gericht op broodjes dan op een warme maaltijd. Binnen die realiteit is deze Australische broodjeszaak echt een aanrader, met vele opties voor vegetariërs. Mijn favoriet is de focaccia met ricotta en gegrilde groenten. Ook al woon ik totaal niet in de buurt, ga ik er regelmatig iets halen. Omdat de zaak vrij klein is, is binnen zitten vaak geen optie, maar aangezien je er vlakbij de grachten zit, kan je je altijd ergens op een bankje lekker neerzetten.’

Binnen Oranjestraat 14, smallworldcatering.nl

Puccini Bomboni

‘Ik besef dat het gevaarlijk is om chocoladebonbons aan te raden aan Belgen, maar toch denk ik dat ook jullie in dit chocolade-atelier andere smaken kunnen leren kennen. Mijn tip is de serehbonbon, de Indonesische naam voor citroengras. Hij ziet er misschien wat gek uit, met een wit poeder aan de buitenkant, maar laat dat je niet weerhouden om deze frisse en romige bonbon uit te proberen. Er zijn twee filialen in de stad, waaronder een aan het Waterlooplein, dat bekend staat voor zijn tweedehandsmarkt. Zo kan je leuke, goedkope spullen combineren met dure bonbons.’

Staalstraat 17, puccinibomboni.com

Theater Bellevue

‘Dit stadstheater bestaat uit een grote en kleine zaal, waar ik ook zelf vaak try-outs van mijn voorstellingen doe. In het programma ontdek je zowel beginnende als gevestigde cabaretiers en comedians. Elke maand heb je in de Kleine Bellevue ook een avond genaamd BIES waar drie cabaretiers komen optreden: een beginner, een bekende naam en een artiest die ergens daartussen zit. Het is een heel lage, gezellige zaal met bijzonder veel geschiedenis. Ik voel zelf nog steeds de zenuwen die ik ervoer toen mijn eerste voorstelling er in première ging.’

Leidsekade 90, theaterbellevue.nl

Isshin

‘Als grote fan van Japan lijkt dit restaurant het meest op hoe het er in het land echt aan toegaat. In het westen denken we bij de Japanse keuken vaak aan sushi- en grillrestaurants, terwijl je in Japan veel vaker een dienblad zal krijgen met verschillende feestelijke gerechtjes op. Wat je er eet is zeer seizoensgebonden, van misosoep tot visgerechten en gegrilde aubergine. Het gaat er om de puurheid van het product, bovendien gelegen in de wijk De Pijp waar het vergeven is van toffe winkeltjes en schattige straatjes.’

Frans Halsstraat 38h, isshin-amsterdam.nl

Java Bookshop

‘Deze boekenwinkel is vrij klein, maar heeft een zeer goed aanbod. Ze houden er goed in de gaten welke nieuwigheden verschijnen en hebben ook een goede Engelstalige selectie. Het bevindt zich in de Indische buurt waar je kan slenteren in een bijzonder gevarieerde winkelstraat, van Turkse tot Marokkaanse zaakjes.’

Javastraat 145, javabookshop.nl

Nihon No Hanga

‘Dit museum is een bijzondere plek waar niet veel mensen van weten. Gevestigd in een statig grachtenpand ontdek je er een privécollectie van Japanse prenten. De beelden die je kent zijn vaak negentiende-eeuws, terwijl deze collectie vooral werken van het begin van de twintigste eeuw bevat, meer moderne Japanse kunst. Het is verspreid over enkele verdiepingen en heeft ook een mooie Japanse tuin. Je vindt er ook hele mooie ansichtkaarten. Het museum is alleen niet zo heel vaak open, dus check je best op voorhand even de openingsuren.’

Keizersgracht 586, nihon-no-hanga.nl

Full Moon Garden

‘De uitbaters van dit Chinese restaurant noemen het zelf een hidden gem. De zaak zit verstopt op de eerste verdieping van een pand in de Leidsestraat, nochtans een drukke winkelstraat. Hoewel het onder Amsterdammers een goede naam heeft, zal de gemiddelde toerist er snel voorbijlopen. Het restaurant serveert een uitgebreid menu aan dimsums en de klassieke Chinese keuken die niet al te veel werd aangepast aan de westerse smaak.’

Leidsestraat 95, fullmoongarden.nl

Flevoparkbad

‘Op een gegeven moment werd het zelfs uitgeroepen tot een van de mooiste openluchtzwembaden ter wereld door Le Monde. Het is een prettige plek om heen te gaan als het mooi weer is en je nood hebt aan iets sportiefs of verfrissends.’

Insulindeweg 1002, amsterdam.nl/flevoparkbad

De Afstap / Stephen & Penelope

‘Omdat ik niet kan kiezen tussen deze twee wolwinkels, tip ik ze gewoon allebei. Ik heb fases waarin ik heel veel brei, van sjaals tot truien. Ik hou van het rekenen dat erbij komt kijken, en het is ook gewoon een handige bezigheid in het kader van ouderschap wanneer je je kinderen in de gaten moet houden. Bij De Afstap kan je ook terecht voor workshops.’

De Afstap, Oude Leliestraat 12, afstap.nl

Stephen & Penelope, Nieuwe Hoogstraat 29, stephenandpenelope.com

De Roode Bioscoop

‘In tegenstelling wat de naam doet vermoeden is dit geen bioscoop, maar een superklein theater waar je allerhande optredens kan meepikken, van theater tot muziek. In het zaaltje kunnen hooguit vijftig mensen binnen, schat ik. Het is een vrijplaats voor artiesten, waar heel wat andere dingen gebeuren dan in commerciële zalen.’

Haarlemmerplein 7, roodebioscoop.nl

Dr. J. P. Thijssepark

‘Spendeer je enkele dagen in Amsterdam? Dan is dit park net buiten Amsterdam, in Amstelveen, een leuke plek om de natuur op te zoeken. Het is een ontwerp van Jacobus Pieter Thijsse, een van de eerste Nederlandse natuurbeschermers en -liefhebber, die vond dat je als stadsmens ook toegang moest hebben tot de natuur. Vooral wanneer je het in de lente of zomer bezoekt, is het er hallucinant mooi, met kronkelende paadjes en weldadig groen. Bovendien heel gemakkelijk te bereiken vanuit Amsterdam met de metro.’

Hoek van de Emmakade en de Prins Bernhardlaan, Amstelveen