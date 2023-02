Met de golf mee: 12 adressen om Lanzarote in je hart te sluiten

Veerle Helsen reist langs oceanen, rivieren en meren, en bundelt maandelijks een postkaart met de beste tips. Deze keer houdt ze halt op een eiland waar zee en vulkaan elkaar nét niet aanraken: Lanzarote.

PROEVEN

Versgebakken

Een koffiebarretje dat je niet mag missen, is Mura. Te herkennen aan een witte luifel, houten luikjes en de geur van versgebakken cake. Te vinden in een dorpje dat je ook al niet mag missen, Teguise. @muralanzarote

Koffiebar Mura © GF

Eiland op je bord

De keuken van Lanzarote is zoveel meer dan tourist traps. In restaurant Palacio Ico proef je het eiland op je bord. Overigens in een setting die evenzeer bijblijft. restaurantepalacioico.com

Palacio Ico © GF

Dos cervezas

Als het meer mag zijn dan zomaar ‘een cerveza’: bezoek eens Nao of Malpeis. Ze brouwen Canarisch craftbier en beiden hebben ook een tapasbarretje waar je kunt proeven. naobeer.com, malpeis.com

Malpeis © GF

Cantina de tapas

Majo Picon is een ‘cantina de tapas’ die je zo voorbijloopt als je het adres niet kent. Binnen wacht het geroezemoes van locals en een keuken die in de top tien of zelfs top vijf van het eiland kan. @majo_picon

Cruisen & slenteren

Arrecife is de stad waar cruisetoeristen in Lanzarote arriveren, dus misschien ben je geneigd om hem over te slaan. Maar Arrecife heeft meer pit dan je zou denken. Enkele bezoektips zijn Shoshin en Sirocco (slow fashion & deco), The Brunch Break (vegan lunchopties), Queso Project (Canarische kazen), bar El Almacén (een geheime Manrique-tip – zie verder) en El Charco (postkaarthaven met restaurantkade).

Shoshin © GF

ZIEN & DOEN

Arte en cerámica

Is het keramiek of kunst? Het werk van Eguzkine Zerain kun je makkelijk ‘poetry in pottery’ noemen. Haar studio is te bezoeken op afspraak. eguzkine.com

Eguzkine © GF

Postkaartstrand

Famara is een langgerekt okergeel strand geflankeerd door een bergmassief en ook de populairste surfspot op het eiland. De rit erheen is even spectaculair als het strand zelf.

Famara © Unsplash

Punta mujeres

Lanzarote telt veel natural pools die zich moeiteloos in het kraterige zeelandschap nestelen. Moet je er eentje kiezen, laat het dan Punta Mujeres zijn.

Golvend interieur

César Manrique is de lokale architect die letterlijk het eiland vormgaf en zijn creaties gelden als dé toeristische trekpleisters. Minder bekend is het Castillo de San José, een restaurant door Manrique ontworpen waar ook het Museo Internacional de Arte Contemporáneo huist. cactlanzarote.com

Fotosouvenir

Ediciones remotas is een lokale, onafhankelijke uitgeverij met één niche onderwerp: de Canarische Eilanden. Hun boek Tours, volcanes y lentejas van fotograaf Rubén Acosta is tactiel vormgegeven en laat je verdwalen tussen vulkanen.

Te koop in de meeste boekhandels op het eiland, edicionesremotas.com

Tours, volcanes y lentejas © GF

SLAPEN

Buiten gewoon

Luc Carpentier ken je misschien nog als de oprichter van Laundry Day. Vandaag runt hij op Lanzarote Magic Famara, twee vakantieappartementen in buitengewone bungalowarchitectuur die zo op de cover van Architectural Digest kunnen. magicfamara.com

Magic Famara © GF

Farm suites

Twee Belgische creative directors, Bert Pieters en Yves Drieghe, renoveren tussen de valleien in Los Valles een oude boerderij tot guesthouse met farm suites. De opening is begin volgend jaar, maar nu al geven ze rondleidingen in hun permacultuurtuin en kun je hier als kunstenaar verblijven in artist residencies. hektor.es