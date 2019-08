Op 8 september is het tijd voor Open Monumentendag. Maar liefst 618 monumenten openen de deuren voor het grote publiek.

Op het programma staan dit jaar 728 gratis activiteiten bij 618 monumenten in 167 gemeenten in Vlaanderen. Zo kan je onder meer de minaret van de Turkse Tevhid Moskee beklimmen in Maasmechelen en rappellen in de leegstaande machinezaal van de Electrabel in Schelle.

Andere publiekstrekker is het Tuchthuis in Vilvoorde. Dat is de oudste, nog bewaarde, moderne gevangenis van ons land. In Gent kan je dan weer de binnenkant ontdekken van het Geeraard de Duivelsteen, een gebouw dat een belangrijke rol bij de verdediging van de Portus Ganda, een handelsnederzetting die aan de wieg stond van het ontstaan van Gent.

In de gebouwen van voormalige drukkerij Strobbe in Izegem krijgen beroeps- en amateurfotografen nog één keer de kans om foto's te nemen van het interieur van het iconische gebouw. De drukkerij krijgt binnenkort een andere bestemming. Er komt een geïntegreerde Kunstacademie en bibliotheek en ook het historisch stadsarchief en de heemkundige kring zullen er onderdak krijgen.