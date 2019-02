Meer Belgische jongeren kiezen voor een cruisevakantie

In 2018 steeg het aantal Belgische twintigers en dertigers die kiezen voor een cruisevakantie met elk zes procent. Vooral gezinnen met kinderen zijn, volgens het jaarrapport, steeds meer geïnteresseerd in een cruise-ervaring.

Het totaal aantal Belgische cruisepassagiers blijft in 2018 stabiel. Op jaarbasis in 2018 rekent CLIA op ongeveer 70.000 Belgen op cruise, een evenaring van 2017. Het vooroordeel dat cruisereizen enkel populair zijn bij oudere mensen, lijkt niet meer helemaal te kloppen. Volgens CLIA is de leeftijd van de gemiddelde Belg op cruisevakantie 51 jaar, maar zal een steeds jonger doelpubliek dit gemiddelde naar beneden halen in de toekomst. De categorieën 20-29 en 30-39 zijn in vergelijking met 2017 afgelopen jaar elk met zes procent toegenomen, en er zijn twee procent meer kinderen tot twaalf jaar op cruisereizen geregistreerd in 2018.

Een cruise voor iedereen

De gemiddelde duur van een cruise is acht nachten. Langere cruises zitten in de lift, en het moet ook niet altijd even exotisch zijn voor de Belgische cruisepassagier. Cruisevakanties dichtbij, naar de Westelijke en Centrale Middellandse Zee, zijn met 24 procent gestegen sinds 2017. De Caraïben (-10 procent) en de Baltische Zee (-12 procent) lijken hun aantrekkingskracht te verliezen.

Membership Manager bij CLIA voor Frankrijk, België en Nederland Paul Nuyens schrijft de evolutie toe aan de veelzijdigheid van het aanbod. 'Er bestaat een cruise voor elk type vakantieganger. De volgende jaren staan er nog nieuwe schepen op stapel om het brede aanbod nog te vergroten.'

Wereldwijd groeit de cruise-industrie nog jaarlijks. In 2009 waren er wereldwijd 17,8 miljoen cruisepassagiers, voor 2019 verwacht CLIA dat de kaap van 30 miljoen mensen bereikt zal worden. Vooral de constante toename van capaciteit drijft het succes van cruisetoerisme aan.