Pas op 1 juni zullen in Mechelen musea en enkele toeristische trekpleisters de deuren weer openen. De bibliotheek, Museum Hof van Busleyden en de Sint-Romboutstoren zullen dan de deuren openzetten voor het grote publiek, al wordt wel streng toegezien op het respecteren van de afstands- en hygiënemaatregelen.

Het Schepenhuis, dat fungeert als toerismekantoor, maar ook als vrijetijds- en infobalie van Mechelen, heeft de deuren al geopend. Er mogen maximum zes personen het kantoor binnen, inclusief de baliemedewerker. Er werden onder meer plexischermen geïnstalleerd, er staan ontsmettingsgels en er wordt gebruik gemaakt van vloerbestickering en museumlinten om het eenrichtingsverkeer in goede banen te leiden. In de toiletten hangen infoaffiches over hygiëne.

Vanaf 1 juni kunnen bezoekers de Sint-Romboutstoren weer beklimmen om vanop de skywalk een panoramisch zicht te hebben op de stad en haar omgeving. Door de opbouw van de toren met twee trappenkokers kruisen mensen die stijgen en mensen die afdalen elkaar nooit. Bovenop de toren is het dragen van een mondmasker verplicht. Ook Hof van Busleyden heropent de deuren op 1 juni, net als Kazerne Dossin. Reserveren wordt verplicht, net als de nodige handhygiëne en afstand houden.

Voorzorgsmaatregelen

Groepen zijn in Hof van Busleyden voorlopig niet welkom, er worden maximaal 20 bezoekers per kwartier binnengelaten. Verder is het dragen van een mondmasker verplicht en wordt ontsmettingsgel voorzien. De stedelijke bibliotheek Het Predikheren opent op 2 juni.

'Momenteel worden een hele reeks van voorzorgsmaatregelen voorbereid om een bezoek aan de bibliotheek in alle veiligheid te kunnen laten verlopen', vertelt schepen van cultuur Björn Siffer (Groen). 'We voorzien onder meer een aangepaste circulatie in het gebouw en Zaal Roosevelt wordt ingericht als quarantainezone, waar ingeleverde boeken 72 uur apart worden gehouden alvorens ze weer in de boekenrekken gezet worden.'

De internetcomputers, printers, kopieermachines zullen in deze eerste fase nog niet toegankelijk zijn, net als de stille lees- en studieplekken. Ook in de week van 1 juni, meer bepaald op donderdag 4 juni, opent De Garage opnieuw de deuren voor tentoonstellingen. Het oeuvre van Kris Fierens staat er dan centraal. Om aan de afstandsregels te kunnen voldoen, worden ook hier maar een beperkt aantal bezoekers toegelaten per tijdslot. Maandag reeds openden Het Kunstuur en Speelgoedmuseum de deuren.

