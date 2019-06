Maleisië is een nieuw wereldrecord rijker. Het Escape themapark op het eiland Penang pakt uit met de langste plastieken glijbaan ter wereld.

De glijbaan van maar liefst 1.140 meter is goed voor zo'n vier minuten glijpret recht door de jungle. Bovendien hoef je helemaal voor deze nieuwkomer in het Guiness Book of Records geen trappen te trotseren voor de rit: een kabellift brengt je naar boven.

'Het was nooit onze bedoeling om het wereldrecord te breken', verklaart CEO Sim Choo Kheng aan CNN. 'Ik vind het jammer dat een ritje op de glijbaan altijd zo snel gedaan is en daarom wilde ik een glijbaan bouwen die op zijn minst lang genoeg was om enkele minuten te kunnen glijden.'