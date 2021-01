De wereldberoemde Inca-site van Machu Picchu in Peru moet voor minstens twee weken sluiten nu het land getroffen wordt door een tweede golf van het coronavirus.

Dat maakte de regering woensdag bekend. In november vorig jaar heropende de site nog na een sluiting van acht maanden. Alle archeologische sites in het land mogen tussen 31 januari en 14 februari geen bezoekers ontvangen.

Een deel van het land gaat in lockdown om een tweede golf van het coronavirus in te dijken. Het gezondheidssysteem staat net zoals tijdens de eerste golf opnieuw onder enorme druk. Het land met zo'n 32 miljoen inwoners heeft slechts 500 bedden op de intensieve zorgen.

Machu Picchu was vorig jaar al acht maanden dicht door de coronacrisis. In november waren bezoekers opnieuw welkom, al werd het bezoek sterk beperkt. Dagelijks mochten maximaal 675 mensen de site bezoeken, slechts een derde van voor de pandemie.

Dinsdag bereikte Peru de kaap van 40.000 coronadoden. Toen werden op een dag tijd 220 overlijdens geregistreerd, het hoogste aantal sinds de piek tijdens de eerste golf tussen juli en september. In totaal zijn al 1,1 mensen besmet met het virus.

