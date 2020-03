Ga dit jaar niet kijken naar de hyacintenbossen. Dat vraagt het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos. 'De politie houdt een oogje in het zeil en stuurt iedereen terug die van ver komt.'

Het Hyacintenfestival ter promotie van het natuurfenomeen gaat dit jaar niet door. Er zullen ook geen shuttlebussen of extra parkings voorzien zijn. 'De politie houdt een oogje in het zeil en stuurt iedereen die van ver komt, terug', zegt Marc Snoeck, burgemeester van Halle. Logisch, want alle niet-essentiële verplaatsingen zijn verboden.

Enkel wandelen, lopen en fietsen zijn toegestane buitenactiviteiten. 'De boswachters van Natuur en Bos hebben de handen vol om de regels te doen naleven', klinkt het bij het agentschap. 'In geval van overtreding, mogen zij pv's uitschrijven.'

'Mensen die te voet of met de fiets komen, wordt gevraagd om geen bloemen te plukken, de hond aan de leiband te houden en afval mee te nemen naar huis. De boswachters en natuurinspecteurs zullen daar persoonlijk op toekijken.' De bloeiende hyacinten in het Hallerbos en op andere plekken in het zuiden van Vlaanderen trekken jaarlijks duizenden bezoekers in april en mei.

Het Hyacintenfestival ter promotie van het natuurfenomeen gaat dit jaar niet door. Er zullen ook geen shuttlebussen of extra parkings voorzien zijn. 'De politie houdt een oogje in het zeil en stuurt iedereen die van ver komt, terug', zegt Marc Snoeck, burgemeester van Halle. Logisch, want alle niet-essentiële verplaatsingen zijn verboden.Enkel wandelen, lopen en fietsen zijn toegestane buitenactiviteiten. 'De boswachters van Natuur en Bos hebben de handen vol om de regels te doen naleven', klinkt het bij het agentschap. 'In geval van overtreding, mogen zij pv's uitschrijven.' 'Mensen die te voet of met de fiets komen, wordt gevraagd om geen bloemen te plukken, de hond aan de leiband te houden en afval mee te nemen naar huis. De boswachters en natuurinspecteurs zullen daar persoonlijk op toekijken.' De bloeiende hyacinten in het Hallerbos en op andere plekken in het zuiden van Vlaanderen trekken jaarlijks duizenden bezoekers in april en mei.