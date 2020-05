Om het toerisme in Luxemburg te ondersteunen krijgen elke inwoner ouder dan 16 jaar en grensarbeiders een bon van 50 euro voor een overnachting in het land. Dat heeft minister van Toerisme Lex Delles vrijdagochtend aangekondigd.

De bon geldt voor elk type accommodatie, gaande van een hotel of camping tot een jeugdherberg. Omdat het om veel mensen gaat worden volgende week meer details over het initiatief bekendgemaakt, zei Delles.

De minister kondigde ook aan dat de horeca maandag zal weten wanneer een heropening weer kan. Daarbij worden verschillende mogelijkheden bekeken, 'de eerste juni is er een van', zei hij. 'De regering weet dat Pinksteren een belangrijk weekend is voor de sector', aldus Delles. (Belga)

