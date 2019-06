Luxecruises stoten wereldwijd vele keren meer zwaveloxiden uit dan alle 260 miljoen Europese auto's samen. Vooral toeristische trekpleisters en kustgebieden worden getroffen door vervuiling.

Uit cijfers van de transport- en milieuorganisatie T&E blijkt dat ook de uitstoot van stikstofoxiden bijzonder hoog is, vooral in toeristische trekpleisters als Barcelona en Venetië, Carnival Corporation, het grootste cruisebedrijf ter wereld, stoot meer dan tien keer zoveel zwaveloxiden (SOx) uit als alle 260 miljoen Europese auto's samen, blijkt uit het rapport.

De hoge blootstelling in veel landen heeft ook te maken met de lakse standaarden rond zwavelhoudende brandstoffen

De tweede grootste cruisevloot, van Royal Caribbean Cruises, stoot nog eens vier keer zoveel uit als de Europese autovloot. De vervuiling met SOx creëert aerosolen van sulfaat, die een gevaar vormen voor de gezondheid en bijdragen aan de verzuring op land en op zee.

Trekpleisters getroffen

Spanje, Italië en Griekenland lijden het meeste onder die vervuiling, gevolgd door Frankrijk en Noorwegen. De steden die het meest vervuild worden, zijn vaak Europese havensteden en toeristische trekpleisters als Barcelona, Venetië en Palma de Mallorca. De hoge blootstelling in veel van die landen heeft echter ook te maken met de lakse standaarden rond zwavelhoudende brandstoffen, zegt T&E.

T&E pleit voor een Europese zero-emissie havenstandaard

'Luxe cruiseschepen zijn drijvende steden die aangedreven worden door de vuilste brandstof die je je kunt indenken', zegt Faig Abbasov van T&E. 'De steden hebben het juist om vuile dieselauto's te verbieden, maar ze geven tegelijk vrije doorgang aan cruiseschepen die giftige wolken uitbraken die schadelijk zijn voor zowel de mensen aan boord als de bevolking aan de kust. Dat is onaanvaardbaar.'

Stikstofoxiden

Ook de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door de schepen eist een zware tol van sommige steden, goed voor zo'n 15 procent van de stikstofoxiden van de Europese autovloot. In Marseille bijvoorbeeld stootten 57 cruiseschepen in 2017 bijna evenveel uit als een kwart van de 340.000 auto's in de stad.

Ook langs de kusten van Noorwegen, Denemarken, Griekenland, Kroatië en Malta zijn een handvol schepen verantwoordelijk voor meer NOx dan het merendeel van hun binnenlandse autovloot.

Strengere regels

T&E pleit daarom voor een Europese zero-emissie havenstandaard, die later uitgebreid kan worden naar andere types schepen. De bestaande 'emission control areas' (ECA's), die momenteel bestaan in de Noordzee, de Baltische Zee en het Kanaal, zouden uitbreid moeten worden naar de andere Europese zeeën.

De cruisesector is blijkbaar niet bereid om de duurzame transitie vrijwillig te maken.

'Er zijn genoeg volwassen technologieën om cruiseschepen schoner te maken', zegt Abbasov. 'Elektriciteit vanaf kade kan helpen om de uitstoot in de haven terug te dringen, batterijen zijn een oplossing voor kortere afstanden en waterstof kan zelfs de grootste schepen aandrijven. Maar de cruisesector is blijkbaar niet bereid om die transitie vrijwillig te maken. Dus hebben we de overheden nodig om in te grijpen en een nuluitstoot af te dwingen.'

(IPS)