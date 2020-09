Wie dit najaar naar Luik afzakt voor de expo 'Warhol, the American Dream Factory', krijgt van ons een truckload aan redenen om in la cité ardente te blijven hangen: een uitgebreide foodscene, shops met meerwaarde en fabuleuze plekken om te ontdekken in én om de stad.

In het grootste park van de stad zit La Boverie, of het Centre International d'Art et de Culture, in een gebouw van de Wereldtentoonstelling in 1905 en een moderne vleugel. La Boverie werkt samen met het Louvre in Parijs en toont werken van onder andere Gérard de Lairesse, Ingres, Gauguin, Picasso, Evenepoel, Delvaux en Magritte en tijdelijke tentoonstellingen. Je kan er ook lunchen, bij Madame Boverie, of een picknickmand bestellen en het Parc de la Boverie in trekken.

© La Boverie

Dit najaar loopt er de expo 'Warhol, the American Dream Factory', met zo'n zeventig originele werken van de kunstenaar. Het is niet zomaar een retrospectieve, maar tevens een blik op drie decennia Amerikaanse geschiedenis - the American Dream en haar duistere kantjes - door het oog van Warhol, via zijn iconen, mythen en andere maatschappelijke fenomenen. Het ontwerp gebeurde door Tempora, de Belgische specialist in het opzetten van grootse tentoonstellingen.

Team Tentoonstelling

Het Brusselse bedrijf, sinds 1998 gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en exploiteren van tentoonstellingen, organiseerde al heel wat grote expo's. Het heeft daarvoor een multidisciplinair team in huis van onder meer architecten, historici, museologen, scenografen, wetenschappers, grafische vormgevers, multimedia ontwikkelaars, 3D-specialisten en monteurs.

Community manager Stéphanie Vandenecker: 'Dat kan gaan van het beheren van permanente collecties of musea, zoals bijvoorbeeld het Bastogne War Museum of het Mechelse Hof van Busleyden, tot samenwerkingen met bestaande expo's die we aanpassen voor een nieuw publiek, zoals het oorspronkelijk Duitse 'Ceci n'est pas un corps' voor La Boverie. Daarnaast zijn er volledige autoproducties, zoals deze Warhol-expo. We kiezen voor de grotere thema's - omdat we een niet-gesubsidieerde instelling zijn, moeten we zelf op zoek naar partners en samenwerkingsverbanden met andere musea, in dit geval de Warhol Foundation en - uiteraard - La Boverie. Het museum wil z'n programma actueler maken en weet uit ervaring dat Tempora daar garant voor staat. We bouwen de expo op in samenspraak met hen, maakten de catalogus, beheren de ticketverkoop, communicatie en perswerking. We hebben daarnaast ook een Warhol-shop ingericht'.

© Christopher Makos © Licensed by SABAM/ ARS, Belgium 2020

Niet zomaar een Warhol-expo

Vandenecker: 'We werkten niet alleen samen met de Warhol Foundation om originele stukken naar Luik te halen, we konden ook Amerikaanse privéverzamelaars overtuigen om stukken uit te lenen, zoals Jane Holzer, een goeie vriendin van Warhol. We hebben echte topstukken in huis: de Brillo-boxen, Campbells-doeken, de portretten van Marilyn Monroe en Mao. Anderzijds is het niet puur een tentoonstelling van kunstwerken, we creëerden er een hele beleving rond met de sfeer van Warhols Dream Factory, met een heleboel nooit eerder vertoonde archiefstukken. Warhol werkte aanvankelijk als grafisch ontwerper, ook zijn LP-hoezen, magazinecovers en promomateriaal voor kledingmerken zijn in La Boverie te zien. Er zijn z'n covers voor het magazine Interview, dat hij mee opstartte, en kledingstukken met prints van zijn kunstwerken. Een groot deel van die niche verzamelobjecten komt uit de verzameling van Warhol-kenner Paul Maréchal. Tot slot bouwden we middenin het parcours Warhols wereld na, met zilverkleurige muren en de 'Silver Clouds', een atypisch Warhol-werk. Helemaal in lijn met het idee van The Factory kan je er op de sofa poseren voor een selfie.'

© Courtesy of Paul Maréchal © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by SABAM/ ARS, Belgium 2020

Warhol - The American Dream Factory, 2 oktober tot 28 februari 2021 in La Boverie, Parc de la Boverie, Luik, nl.laboverie.com, www.expo-factory.be, tempora-expo.be.

LANGER IN LUIK

Met La Boverie heb je de klepper van de stad al te pakken, maar er valt nog meer te ontdekken in en om het centrum.

Luik-Guillemins

Luik Guillemins © iStock

Ga met de trein en start je trip in deze architecturale kanjer van architect Santiago Calatrava, op twintig minuten stappen van het centrum.

Place des Guillemins 2

Le Cité Miroir

Het zwembad van la Sauvenière uit 1942 werd gesloten in 2002. In plaats van het te slopen, werd besloten om het te renoveren en het Interbellum-monument te beschermen. Kies uit het gevarieerd cultuurprogramma of het menu van de slow food-brasserie en loop tussendoor ook nog even op de bodem van het zwembad.

Place Xavier-Neujean 22, www.citemiroir.be

Coteaux de la Citadelle

Montagne de Bueren © iStock

Tussen de Rue Pierreuse en Montagne de Bueren liggen verschillende uitkijkpunten om je Instagram-feed te vervolmaken. Onderweg passeer je de restanten van een miniemenklooster, de toren van een middeleeuwse commanderij, zandsteenmuren of een voormalig begijnhof. Doe de 374 treden van de Montagne de Bueren of neem de scenic route langs steegjes en terrassen tot aan de Citadelle voor een nog verbluffender panoramisch uitzicht over Luik.

VOER VOOR FOODIES

De Cité Ardente biedt heel wat culinaire variatie, van een uitgebreide Italiaanse horecascene tot klassiek Frans, hippe sharing of gewoon lekker gezond.

Little Italy

La Cucinella

© La Cucinella

Chef Julien Marzano erfde de culinaire skills van vader Gianni en voorziet de cucina classico van een vleugje eigen fantasie, denk: tonijntartaar met avocadomousse.

Rue de la Casquette 26, www.lacucinella.it

Oggi Bistroteca

De dagsuggesties in deze gezellige bistro verenigen de authentieke keuken van het noorden en zuiden van de laars.

Oggi Bistroteca, Rue Souverain-Pont

Bassano

Pure keuken met een beperkt aantal klassieke pastagerechten, aangevuld seizoensspecialiteiten.

Bassano, Rue Saint-Laurent 318

Terra Terrae

© Terra Terrae

Wisselende kaart met de focus op Italië, maar met ook andere mediterrane invloeden zoals de Griekse en Marokkaanse keuken.

Terra Terrae, Rue Hors Château, 4000 Luik, www.terraterrae.be

Sharing is caring

La Petite Épicerie

© La Petite Épicerie

Voor een rustige koffieklets of lunch /diner met foodsharing. Puur, classy en lekker.

La Petite Épicerie, Rue Bonne Fortune 9, http://www.lapetiteepicerie.be/

La Taverne Des Artistes

De taverne kreeg een upgrade dankzij een goede chef en een moderne kaart met kleinere gerechten om te delen, zoals tapas en antipasti, gecombineerd met prima wijnen.

La Taverne des Artistes, Rue des Dominicains, www.tavernedesartistes.be

Le Déclin

Hippe zaak met dito menukaart: de gerechtjes om te delen vertrekken van een klassieke basis met een hip sausje, zoals shitakii-vol-au-vent of Tikka Masala-taco's.

Le Déclin, Rue du Pot d'Or 58A, ledeclin.be

Le Zocco Chico

De referentie voor tapas in Luik. Patatas Bravas, gegrilde sardientjes of een chorizokroket?

Rue Saint Jean-en-Isle 22-24, www.zoccochico.be

Proper & gezond

Como en Casa

Creatief vegan en vegetarisch, met lokale seizoensgebonden ingrediënten, in een relaxte sfeer.

Rue Hors Château 76

Ma Ferme en Ville

© Ma Ferme en Ville

Hyperlokale ingrediënten - uit een straal van 50 kilometer rond Luik - voor gezonde sapjes soepen, salades en broodjes.

Rue Souverain Pont 34, www.mafermeenville.be

Frenz

Minstens vijf verschillende verse seizoensgroenten of -fruit: dat is het uitgangspunt van elk gerecht - of het nu een burger is of een salade - op de kaart van deze brasserie.

Rue de la Casquette 25, www.frenz-bar.be

Hors categorie

Au Tableau qui dit des bêtises

© Au Tableau Qui Dit des Betises

Van de beste brasseriegerechten, zoals friet-tartaar of -garnaal over het exotischere humus en tacos tot de klassieker Boulettes Liègois.

Rue Charles Magnette 23, autableauquiditdesbetises.be

Bruit Qui Court

Bruit Qui Court combineert moderne en klassieke gastronomie in een uniek kader.

Boulevard de la Sauvenière 142, bruitquicourt.be

Le Labo 4

Bij Le Labo 4 zit je tussen de erlenmeyers, gasbranders en spoelbakken van een oud scheikundelokaal. Een echte aanrader voor vleesfanaten maar vegetariërs worden zeker niet vergeten.

Quai Eduoard Van Beneden 22

Op café

Volga

© Volga

De bar in een oud industrieel pand is populair bij Luikenaars voor afterwork gin-tonic of een kaasplankje met lokale bieren of biowijn.

Quai de la Goffe 3

Craft beer

La Curtius

Curtius © iStock

Microbrouwerij in een zeventiende-eeuws gebouw, met een kleine shop voor andere lokale bieren en streekproducten en een proeflokaal met terras. Eten kan op het terras van Brasserie C tussen de weelderige begroeiing van het Begijnhof of bij L'Atelier C (Rue Roture 13A), een andere eetplek die aan Brasserie C is verbonden.

Impasse des Ursulines 14/24, www.brasseriec.com

Maar eerst: koffie

Get Your Mug

© Get Your Mug

Voor een snelle brunch/lunch of zoets met echt goede koffie - in al z'n variëteiten - van een geroutineerde barista of een kwaliteitstheetje. Alles vers, lokaal en homemade.

Rue des Carmes 17, getyourmug.coffee/our-story

BOEKEN, VINTAGE & DESIGN

Souvenirs shoppen, maar dan in stijl: deze shops mogen niet ontbreken op je planning.

Wattitude

Conceptstore in het historisch centrum met enkel Waals spul: ontworpen, gecreëerd en/of geproduceerd in Wallonië. Of het nu mode, design, food, muziek of iets voor de kids is.

rue Souverain-Pont 7, www.wattitude.be

Librairie Pax

© Librairie Pax

Hotspot voor boekenwurmen, met een uitgebreide literatuurlijst en literaire events zoals meet-and-greets met auteurs of debatten.

Place Cockerill 4, www.librairiepax.be

Livre aux Trésors

De boekhandel voor jeugdliteratuur nam er eerst ook volwassenen bij, de strips, spelletjes, cd's en zelfs expo's volgden snel. De voorkeur gaat uit naar een niet-commercieel aanbod.

Pl. Xavier-Neujean 27/A, www.livreauxtresors.be

Toutes Directions

In deze boekenwinkel ligt de nadruk op reizen en wereldkeuken. Daarnaast organiseren ze onder meer ook debatten, expo's of conversaties met anderstaligen in het historische pand.

Rue de la Violette 1-3, toutesdirections.be

Isabeau

Galerij voor interieurstukken uit de 20ste eeuw, maar ook decoratieve objecten die eigenaar Caroline Pholien zelf heeft ontworpen en de bloemkunst van haar man Laurent.

Rue du Pont 7B, www.isabeaugalerie.com

Miscellany

Vintageshop met de nadruk op de jaren zestig tot tachtig, van mode tot en met design, zorgvuldig gecureerd met oog voor kwaliteit.

Rue Charles Magnette 3

Le Coloris

De juwelenzaak bestaat al sinds 1945 en werd de voorbije decennia uitgebaat door Dominique Wagneur die een mooie balans weet te vinden tussen vaste waarden en jongere labels.

Rue Saint-Jean-en-Isle 30

Wild Kid Store

Het leukste speelgoed, de coolse deco en andere onmisbare spulletjes voor grote en kleine kinderen, met een groeiend ecologisch aanbod.

Rue Soeurs de Hasque 68

Sit on Design

Meubilair en ander interieurdesign, van Scandinavische maar ook Belgische makelij. Je vind er ook cadeautjes en een lijn van milieuvriendelijke/ ethisch verantwoorde producten.

Quai des Ardennes 56, www.sitondesign.com

Irina Khä

Wel 2000m² upscale prêt-à-porter met een uitgebreide internationale en Belgische designerlijst. Daarnaast verrast de shop met design, niche-parfums en hedendaagse kunst.

Rue du Pot d'Or 12, www.irina-kha.com

CENTRAAL SLAPEN

Blijven logeren? Deze hotels spreiden je bedje in het hart van de stad.

Hôtel Neuvice

Een mix van traditie, moderne stijl en comfort in drie 18de-eeuwse huizen rond een mooie binnenplaats. Hartje Luik, in een van de oudste straten van de stad.

Rue Neuvice 45, www.hotelneuvice.be

Amosa Liège City Centre Hotel.

Gezellig hotel met strak ingerichte, ruime kamers, in het centrum. Al even gezellig eten kan beneden bij het Zuid-Amerikaans getinte Sava, in een oude tramloods.

Rue Saint Denis 4, amosaliege.be

DE BUREN VAN LUIK

Meerdaagse citytrip gepland? In de buurt van Luik vind je deze parels.

Thermes de Spa

© iStock

Het kuuroord hoeft al lang geen introductie meer maar de thermale baden op de beboste heuvel blijven een must als je in de buurt bent.

Colline d'Annette et Lubin, 4900 Spa

Abdij van Val Dieu

© iStock

De Abdij van Val-Dieu bleef van bij de oprichting in 1216 altijd in handen van cisterciënzers. De basiliek, binnenplaats en tuin, en uiteraard de shop en het restaurant, zijn publiek; de abdij en brouwerij bezoek je op aanvraag.

Val Dieu 227, 4880 Aubel

De wijngaarden van Huy

© iStock

De linkeroever van de Maas is de ideale bodem voor wijnranken en al in de middeleeuwen sloeg de lokale wijn goed aan. Tegen de achttiende eeuw verdween de laatste wijngaard, in 1960 werd de draad echter terug opgepikt met Le Clos Bois Marie. De laatste jaren duiken er nog meer wijnbedrijfjes op in de omgeving.

Clos Bois Marie, chaussée de Waremme 142a, 4500 Hoei.

