Lufthansa wil vanaf juni opnieuw meer vluchten uitvoeren. Een woordvoerder van de Duitse luchtvaartmaatschappij bevestigde zondag dat de maatschappij in de tweede helft van juni vanuit Frankfurt naar een twintigtal bestemmingen zal vliegen, waaronder Heraklion (Kreta), Rhodos, Dubrovnik, Faro, Venetië, Ibiza en Malaga.

Ook naar het vakantie-eiland Mallorca zal vanaf half juni vaker gevlogen worden. De Spaanse regering liet eerder weten dat ze in juli de grenzen voor buitenlandse toeristen zou openen. Lufthansa kondigde al half mei dat het zijn aanbod in juni zou uitbreiden.

Ondertussen duren de onderhandelingen tussen de Duitse regering en het bedrijf over miljardensteun van de staat zondag voort. Lufthansa is door de coronacrisis zwaar onder druk gekomen. Het concern dreigt zonder geld te vallen. (Belga)

Ook naar het vakantie-eiland Mallorca zal vanaf half juni vaker gevlogen worden. De Spaanse regering liet eerder weten dat ze in juli de grenzen voor buitenlandse toeristen zou openen. Lufthansa kondigde al half mei dat het zijn aanbod in juni zou uitbreiden.Ondertussen duren de onderhandelingen tussen de Duitse regering en het bedrijf over miljardensteun van de staat zondag voort. Lufthansa is door de coronacrisis zwaar onder druk gekomen. Het concern dreigt zonder geld te vallen. (Belga)