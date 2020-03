De luchthaven van Charleroi wil op maandag 4 mei haar activiteiten weer gedeeltelijk opstarten. Sinds vorige week woensdag is Brussels South Charleroi Airport gesloten wegens de coronacrisis. Toen gaf de luchthaven te kennen dat de sluiting minstens tot en met zondag 5 april zou duren.

Dat de luchthaven de deuren nu een maand langer wil sluiten, besliste ze wegens 'de aanbevelingen van de federale regering' en op basis van gesprekken met de luchtvaartmaatschappijen. De bevestiging van de officiële datum voor de hervatting van de activiteiten volgt later pas. Tot dan kunnen medische vluchten, staatsvluchten en onderhoudsvluchten wel nog worden uitgevoerd op de luchthaven.

Financiële moeilijkheden

Wegens het coronavirus zag de luchthaven van Charleroi zijn activiteiten naar eigen zeggen met negentig procent terugvallen, omdat veel luchtvaartmaatschappijen hun vliegtuigen gedeeltelijk of volledig aan de grond moeten houden. Met name de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair, de grootste klant van de Henegouwse luchthaven, schrapte er zijn vluchten. De luchthaven spreekt van een 'ongeëvenaarde crisis' voor de luchtvaartsector. 'Dit creëerde een moeilijke financiële situatie waardoor de luchthaven het besluit nam om alle commerciële activiteiten op te schorten.' (Belga)

