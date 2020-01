Dat heeft vooral gevolgen voor het binnenlandse vliegverkeer in Australië.

Op de luchthaven van Canberra kunnen voorlopig geen vliegtuigen vertrekken of landen. Het vliegverkeer werd er donderdag stilgelegd als gevolg van de bosbranden in de buurt. Ten zuiden van de luchthaven woedt er sinds woensdag immers een hevige bosbrand en die zorgt voor hinder. Inwoners van verschillende buitenwijken van de stad hebben de raad gekregen om beschutting te zoeken.

Als gevolg van de hevige wind in combinatie met de hoge temperaturen zijn de vlammen moeilijk onder controle te krijgen. Donderdag brak er, eveneens in de buurt van de luchthaven, bovendien een tweede brand uit.

De luchthaven van Canberra wordt vooral gebruikt voor binnenlandse vluchten. Het internationale vliegverkeer verloopt doorgaans via Sydney.

