Milaan bereidt zich voor op de Olympische Winterspelen van 2026. Prada heeft, samen met een aantal partners, een project voor de niet langer gebruikte sporenpartijen van Porta Romana, tegenover de Fondazione Prada. Op die plek komen een park, sociale woningen, winkels en een olympisch dorp. In afwachting kunnen citytrippers hier terecht.

1. SUNNEI

Off/White en het Canadese Moose Knuckle hebben recent winkels geopend in Milaan. Maar de mooiste nieuwe boetiek is die van Sunnei in Via Vincenzo Vela. Het duo opende recenter ook een nieuw hoofdkwartier, Palazzina Sunnei, in een voormalige muziekstudio - er zouden op termijn evenementen worden georganiseerd. Ook leuk: Bianco Sunnei, een vierduizend vierkante meter, wit geschilderde ruimte in openlucht onder een viaduct in de buitenwijk Rubattino. Het label hield er zijn show voor zomer 2020. Het idee om er een polyvalente ruimte van te maken, werd door covid on hold gezet. Via Vincenzo Vela 8, sunnei.itHet Amerikaanse skatemerk opende zijn derde Europese winkel, na Londen en Parijs, in de statige wijk Brera, langs Corso Garibaldi. Opvallend: wandschilderijen van popartkunstenaar Nate Lowman en beeldhouwwerken van kunstenaar en skateboarder Mark Gonzalez. Corso Garibaldi 20, supremenewyork.com Topchef Carlo Cracco opende een nieuw restaurant langs het Naviglio Grande-kanaal. "We konden onmiddellijk na de pandemie openen omdat het pand een gigantische tuin heeft", aldus Cracco." Zo konden we onmiddellijk tachtig procent van de couverts verzekeren." Het restaurant ligt een eind van het centrum, tussen de prestigieuze roeiclubs van Milaan, de canottieri. Perfect eindpunt van een mooie fietstocht of wandeling langs het kanaal (altijd rechtdoor). Via Lodovico il Moro 117, carloalnaviglio.it Van kanalen en fietsen gesproken: tijdens de pandemie hebben de Milanezen beide massaal herontdekt. De Navigli in het zuiden van de stad zijn een beroemde toeristische attractie, maar het Martesana-kanaal in het noordoosten, een eind achter het Centraal Station, wordt grotendeels door locals gefrequenteerd. De waterweg slingert zich door industriële zones, populaire oude wijken, moderne stadsparken en, voor wie wat verder rijdt, rustgevende velden. Met wat geluk kom je een familie bevers tegen. Handig vertrekpunt: Via Melchiorre Gioia. Niet te missen, voor wie op korte termijn naar Milaan reist: het alternatieve designsalon van Alcova, in drie leegstaande historische gebouwen in een park aan metrostation Inganni, van 4 tot 12 september. alcova.xyz