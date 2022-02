Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week: een trip naar Londen.

Laat het beest los

Nog tot midden april loopt in de Londense Royal Academy of Arts Francis Bacon: Man & Beast, een van de blockbustertentoonstellingen dit voorjaar in Europa. De expo focust op Bacons fascinatie voor rauwe emoties en de band tussen mens en dier.

In Londen opende het voorbije jaar een resem nieuwe hotels. Die zijn niet altijd even goedkoop, maar wil je toch de sfeer opsnuiven, ga dan lobby's kijken, cocktails testen of brunchen. Londense cool, veel blingbling en m'as-tu vu op z'n Engels vind je onder meer bij het Mondrian Hotel (met Miami vibes), The Gantry (uit de Hiltonstal) of het langverwachte One Hundred Shoreditch (opening in maart). sbe.com/hotels/mondrian en onehundredshoreditch.com, thegantrylondon.com The Lost Poet is een nieuw guesthouse op de beroemde Portobello Road in Notting Hill. De kamers zijn ingericht met antieke meubelen en in een opvallend kleurenpalet, geheel in de sfeer van de buurt. The Lost Poet heeft deze maand een speciale 2+1 actie: boek twee nachten en krijg de derde gratis. Vanaf 564 euro voor 3 nachten, thelostpoet.co.uk