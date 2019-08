Een van de drukste metrostations van Londen ruikt al een hele zomer naar komkommer, vermengd met het zoet van rozen. Het gaat om een opvallende reclamecampagne van het Schotse ginlabel Hendrick's.

Diep onder de grond, in de immer drukke Londense metro, verwacht je niet meteen de geur van roosjes en komkommers aan te treffen. Toch is dat het geval in het metrostation King's Cross St. Pancras. Eén tunnel in dit ondergrondse labyrint is van top tot teen bekleed met geurposters die een aangename geur verspreiden. Het gaat om aroma's van botanicals die in de belangrijkste gin van Hendrick's zitten.

Wie zelf de ondergrondse geur wil gaan opsnuiven, moet snel zijn. De campagne duurt nog tot september. Het gaat om de tunnel die de Picadilly en Victoria-lijnen verbindt met de inkomhal van de Northern Line. Meer dan 70 meter aan geurposters moeten gehaaste pendelaars en verraste toeristen zin in gin doen krijgen.

Het idee is niet nieuw, want drankengigant Pernod Ricard bracht vorig jaar posters met een zoete aardbeiengeur aan op de muren van metrostation Oxford Circus.