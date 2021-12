Een tiny house met vijver, chalet-with-a-view of boomhut in de Ardense bossen: droom weg (en smeed vakantieplannen) bij deze 13 huisjes, pal in het groen. Van Haspengouw tot Luxemburg.

Cottage core is niet voor niets een trend: wat is er heerlijker dan ontwaken in het groen, met als enige buur een verdwaalde eekhoorn of het eendje op de vijver voor je deur? Extra troef: deze tiny houses liggen gewoon in België.

Forêt 45 zit in een kleinschalig vakantiepark in Oignies-en-Thièrache, omringd door het bos en vlak bij de Franse grens. © Anneleen Vanhelmont

De Batterij in de Kempen ligt verscholen in een bramenbos aan de rand van het eikenbos in Eindhout, met uitzicht op een zonnige weide. © Laura Claessens

Huisje aan de vijver van een groot natuurdomein in Hamme-Moerzeke, in Oost-Vlaanderen vlak bij de Schelde. © Huisje aan de vijver

Slô Escape, een retraite van zes boomhutten midden in de Ardense bossen. © Lies Engelen

Treelodge is een boomhuttenverblijf in Retie, in de Kempen: wandelen, fietsen, aperitieven en dan samen hout sprokkelen voor het kampvuur... © Treelodge

Boscapsule op Domaine de Ronchinne, een natuurdomein van 42 hectare tussen Dinant en Namen. © Domaine de Ronchinne

Op de rand van een beboste heuvel en de glooiende velden van Haspengouw in Hoeselt ligt Loof, een houten paalwoning. © Loof

The Forest is ideaal gelegen om het Troostembergbos aan de overkant te verkennen, te vissen of kanovaren op de vijver of een heet bad nemen met zicht op het bos. © The Forest

Les Cabanes de Rensiwez biedt hutten aan de oevers van de Ourthe in Houffalize, provincie Luxemburg. Het domein ligt pal in natuurreservaat Deux Ourthes. © Les Cabanes de Rensiwez

Het boskamp Les Ardennes in Martelange is omgeven door glooiende heuvels, prachtige meren en dennenbossen die uitnodigen tot avontuurlijke fietstochten. © Les Ardennes

Hutstuf biedt houten cabins in La-Roche-en-Ardenne aan de oevers van de Ourthe, verstopt in de bossen. Inclusief rooftop-sauna met spectaculair boomzicht. © DIETER VAN CANEGHEM

Deze chalet in Merendree, te midden van de Oost-Vlaamse velden, is milieuvriendelijk gebouwd. © Dieter Van Caneghem

In het West-Vlaamse Poelkapelle staat een gerenoveerd pomphuisje, omgeven door weilanden, treurwilgen, hazelaars en een vijver. © DIETER VAN CANEGHEM

Tip: je hond is vast door het dolle heen met zo'n avontuurlijk verblijf. Gelukkig zijn er ook heel wat huisjes waar huisdieren welkom zijn.

