Het programma van het Zin in Zomer-festival in Genk, Hasselt en Sint-Truiden wordt uitgebreid naar een zomer vol workshops, gezinswandelingen, expo's en lezingen rond illustratie en literatuur.

Zin in Zomer zal er eind augustus, zoals elk zomerfestival anno 2020, heel anders uitzien. En dus rekken Genk, Hasselt en Sint-Truiden de activiteiten over de volledige twee maanden, voorafgaand aan het illustratie- en literatuurfeest zelf, dat nog steeds doorgaat van 28 tot en met 30 augustus en draait rond het thema natuur.

Expo's en zoektocht in Hasselt

Hasselt transformeert in een kleurrijke stadsjungle met 26 illustraties van het lokale creatieve duo Coco & June. De openluchtexpo in de straten van de binnenstad is meteen ook een kinderzoektocht met opdrachten en dierenweetjes. Daarnaast zijn er nog vijf andere expo's in de provinciehoofdstad. Villa Verbeelding focust met 'Diep in het bos' op het bos in prentenboeken. De etalage van concept store La Bottega verandert in Toon Delanote en Charlotte Peys hun Dioraam. 't Stadsmus is deze zomer gewijd aan illustrator en cartoonist Stef Vanstiphout, Studio Stad brengt nog meer werk van Coco & June.

Drie dagen, drie steden

Ook Genk en Sint-Truiden hebben workshops, gezinswandelingen en lezingen op het programma. Tijdens het festivalweekend zelf kan je op 28/08 in Genk terecht voor workshops als 'Mag je haaien aaien?', gezinswandelingen, een lezing rond kunst en literatuur, en een literaire wandeling in een natuurgebied. Hasselt feest op 29/08 met workshops met illustratoren op verschillende plekken in Hasselt, een route langs (getekende) dieren en illustratietentoonstellingen. Op 30/08 biedt Sint-Truiden een poëtische groene wandeling aan met gids en encounters met vijf dichters - gevestigde waarden en jong (lokaal) talent. - gevolgd door een bijzondere workshop.

Er zijn activiteiten voor jong en oud, in gezinsverband of individueel. Er worden geen tickets verkocht en (bijna) alle activiteiten zijn gratis.Voor welke workshops je moet reserveren, staat vermeld in het programma.

