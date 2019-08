Azië mag dan wel bekendstaan als een technologiewalhalla, het boek is er nog niet van de plank gestoten. Integendeel: deze zeven glansrijke gebouwen eren het boek in al zijn voortdurende glorie.

Zhongshuge Bookstore (verschillende locaties, China)

Spiegels aan de muren, op de plafonds en zelfs op de vloeren: in de Zhongshuge Bookstore is het alsof je een nieuwe dimensie betreedt. Niet voor niets is deze creatie, evenzeer een boekenwinkel als een kunstmuseum, uitgeroepen tot mooiste boekhandel van China.

De verschillende filialen van de onorthodoxe boekhandel herbergen telkens verschillende intrigerende afdelingen, allemaal ingericht volgens een bepaalde esthetiek. Het pand in de Chinese stad Chongqing heeft zo'n theatraal trappeninterieur dat je je in de film 'Inception' of een optische gravure van M.C. Escher waant.

Ook aan de kinderen is gedacht: zij kunnen verdwalen in een dromerig roze leeszaal tussen de kleurrijke boekenkasten met planken in de vorm van bergen en bezaaid met inspirerende landschapstekeningen.

Wuguan Books (Kaohsiung City, Taiwan)

Wuguan Books gaat recht in tegen de golf van enorme, hyper-technologische boekhandels die in Azië als paddenstoelen uit de grond poppen. In deze 'boekengrot' kom je binnen door een zwaar gordijn opzij te trekken voor een bijna catharsis-achtige doorgang van daglicht naar een leesplek gehuld in duisternis.

Alle boeken en zitjes zijn verlicht met afzonderlijke dimlichten, het meubilair is van donker hout en de tapijten op de vloeren absorberen echo's en het geluid van voetstappen. Met hun concept willen de ontwerpers de verbeelding van boekenliefhebbers prikkelen tot het punt waarop ze besluiten de boeken uit de intimiteit van de boekhandel te halen en ze naar de intimiteit van hun slaapkamer te brengen.

Seashore Library (Qinhuangdao, China)

Op zo'n drie uur rijden van Beijing ligt Seashore Library, een prachtige bibliotheek op slechts enkele meters van het zand en de oceaan. Deze 'eenzame' bibliotheek herbergt een leeszaal, een meditatieruimte, een activiteitenruimte, een drinkbar en een plek om te rusten. Tijdens het lezen kan de bezoeker genieten van het uitzicht over de oceaan dankzij de grote ramen.

De Seashore Library maakt deel uit van een vakantieverblijf langs de Baai van Bohai met als doel een kwaliteitsvol woongebied te creëren dat dichter bij de natuur ligt. Ook wie even wil ontsnappen aan de drukte van Beijing, kan hier komen herbronnen.

Starfield Library (Seoel, Zuid-Korea)

In de Starfield Library heb je niet zelden een ladder nodig om het boek te vinden waar je naar op zoek bent. Gelegen in het midden van een winkelcentrum in de hoofdstad van Zuid-Korea, is deze fotogenieke bibliotheek bovenal een plek om even te bekomen van het drukke Seoel en rustig te bladeren door het brede gamma aan boeken en tijdschriften.

Grote delen van de bibliotheek zijn gewijd aan buitenlandse boeken en beroemde auteurs. In de collectie zijn ook 600 tijdschriften, uit binnen- en buitenland, beschikbaar. Daarnaast vindt hier een overvloed aan evenementen plaats, zoals ontmoetingen met auteurs, boekbesprekingen, poëzieavonden, lezingen en boekconcerten.

Book and Bed (verschillende locaties, Japan)

Book and Bed Tokyo is de droom van elke boekenliefhebber: je kiest een boek uit de bibliotheek, leest erin tot je begint in te dommelen en neemt het dan mee naar bed, in een hoekje achter de boekenplanken. Aan de balie krijg je alvast oordopjes mee om je helemaal te kunnen afsluiten van de buitenwereld.

De eerste boekenhostel van Book and Bed opende in 2015 in Ikebukuro, Tokyo, waarna er een volgde in Kyoto. Ondertussen vind je er nog twee andere in Tokyo en verder ook in Fukuoka en Osaka.

Taipei Public Library Beitou Branch (Taipei, Taiwan)

Beitou Library was de eerste 'groene' bibliotheek van Taiwan. Het milieuvriendelijke gebouw, ontworpen om op een boomhut te lijken, werd geopend in 2006 in Beitou Hot Spring Park en is volledig gebouwd van duurzaam hout. Enkele van de groene kwaliteiten: zonnepanelen op het dak, grote ramen om kunstlichtverbruik te verminderen, innovatieve isolatie- en ventilatiesystemen en een uniek afvoersysteem dat regenwater op het schuine dak van het gebouw verzamelt en hergebruikt.

De TPL is ondertussen uitgegroeid tot een hotspot voor ecotoeristen. Zij komen natuurlijk niet alleen om de buitenkant te bewonderen, maar ook voor de meer dan 20.000 boektitels in het Mandarijn en het Engels. Als je in Beitoe bent, plons je dus niet alleen in de warmwaterbronnen, maar kan je je ook onderdompelen in een heerlijk boekenbad.

Tianjin Binhai Library (Tianjin, China)

Tianjin Binhai New Area Library is een gigantische bibliotheek met vijf verdiepingen en een totale oppervlakte van 33.700 vierkante meter. De bibliotheek heeft de bijnaam 'The Eye' omdat de witte bol, die lijkt op een iris, vanuit het park buiten door een oogvormige opening kan worden gezien.

De sferische hal en cirkelvormige treden naar het plafond maken het gebouw heel populair op sociale media. Ook het hoofdatrium trekt veel bezoekers, al zijn de uitgestalde boeken daar nep te zijn of gedrukt op de planken zelf. Gelukkig bieden de talrijke andere loungeruimtes en zalen oneindig veel leesplezier.